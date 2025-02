"Street Parade festival dell’illegalità". Ma Camporota: "Nessun disagio"

"Street Parade? I cittadini hanno lamentato numerosi disagi. La sinistra è complice dei centri sociali e l’assessora Camporota svia le risposte". E’ duro l’attacco del capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini relativamente alla nota manifestazione che ha invaso l’anello del centro storico lo scorso novembre ‘contro la repressione’ e che ha visto scendere in campo oltre cinquemila giovani e meno giovani vicini agli ambienti anarchici. A seguito dell’evento, infatti, è stata presentata un’interrogazione da parte dell’opposizione. "Avevamo fatto all’epoca due richieste di accesso agli atti. Uno in prefettura, all’esito del quale dall’attuale prefetto ci erano stati forniti i dati, contrariamente a quanto accaduto invece lo scorso anno, con il prefetto Camporota. Dopo di che il secondo accesso agli atti lo abbiamo fatto chiedendo se sono state fatte richieste al Comune e l’ufficio comunale ci ha risposto che l’unica richiesta pervenuta era l’occupazione di suolo pubblico per i bagni chimici – sottolinea Negrini –. L’occupazione non fu data, poiché mancava il pagamento necessario per procedere all’autorizzazione eppure i bagni c’erano. L’assessora su questo, in fase di risposta, non ha assolutamente detto nulla – tuona il capogruppo Fd’I –. Questo significa che sono stati piazzati senza permesso e senza pagare la tassa dovuta per l’occupazione di suolo pubblico. Ciò che ci lascia basiti – conclude Negrini – è aver sentito dai banchi della maggioranza che la Street Parade non avrebbe arrecato nessun danno alla cittadinanza". Proprio Camporota ha invece detto, ieri in consiglio comunale rispondendo a una interrogazione di Bertoldi (Lega), che "la Street Parade 2024 non ha creato disagi e si è conclusa senza problematiche di rilievo, grazie ad un’accurata pianificazione e per merito delle Forze di Polizia presenti, che hanno assicurato il regolare svolgimento della manifestazione". L’assessora Camporota, ricordando che per questo tipo di eventi "non è richiesta un’autorizzazione ma solo una comunicazione da presentare alla Questura", ha risposto che l’evento è stato promosso da Franco Bertoli del collettivo Spazio Sociale Libera "che ha finanziato la manifestazione". "Le decisioni sul percorso e le sue modalità – ha detto – sono di competenza del tavolo tecnico coordinato dal Questore. Rispetto a quello del 2023 il corteo è risultato più corto".

Infine, soffermandosi sui numeri del personale comunale utilizzato e sui costi per la pulizia, Camporota ha spiegato che il controllo della viabilità ha impiegato al mattino 12 agenti per le rimozioni (44 rimozioni effettuate) e, durante il corteo, 53 operatori più comandante e vicecomandante. I mezzi utilizzati sono stati, invece, 32. "Per ciò che attiene la pulizia del percorso e del Parco Ferrari – ha concluso – riporto i dati forniti dal gestore Hera relativi alla raccolta dei rifiuti attuati in occasione della Street Parade e, nella circostanza, il preventivo autorizzato dal settore Ambiente ammonta a 2.048,78 iva esclusa". Il consigliere Giovanni Bertoldi (Lega) ha commentato: "Su impatto ambientale, costi e rischi dall’assessora risposta insufficiente e preoccupante che nasconde i problemi. In futuro si scelgano altri percorsi e si prevengano ulteriori festival dell’illegalità".

v.r.