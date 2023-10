Street Parade. Il corteo infinito paralizza la città: proteste e disagi

"Cos’è per noi lo Street Parade? Libertà, sentirci noi stessi senza essere giudicati. Fare quello che ci pare". Un serpentone lungo due chilometri e composto da oltre settemila giovani, meno giovani e anche alcune famiglie e 27 tra camion e furgoni ha invaso ieri Modena, blindata per accogliere il maxi corteo Smash Repression, organizzato per protestare contro la legge anti rave voluta dal Governo dopo il noto evento dello scorso Halloween: ovvero il grande rave party organizzato in un capannone di Modena Nord.

E’ bene sottolineare come l’impeccabile ‘motore’ della sicurezza modenese abbia tenuto ancora una volta: non si sono verificati disordini grazie all’imponente presenza delle forze dell’ordine: polizia di Stato, locale, carabinieri e pompieri e, pur con i conseguenti disagi di una manifestazione nazionale imponente, tutto si è svolto per il meglio. Il ritrovo dei ravers è andato in scena intorno alle 14 al Novi Sad, invaso da ragazzi e ragazze provenienti da Milano, Torino, Parma, Firenze, Ancona e tante altre città. Intorno alle 15.30 è poi partito il corteo, con tanto di musica a tutto volume diffusa dai grandi tir equipaggiati di consolle e gigantesche casse. "Occupa, suona e resisti", era il motto del corteo e le migliaia di manifestanti hanno gridato a più riprese: "Siamo qua contro ogni forma di repressione". I ravers hanno continuato ad arrivare per tutto l’arco della giornata, superando le settemila presenze ma orde di ragazzi hanno raggiunto la stazione di Modena anche in serata per incamminarsi verso il parco Ferrari, dove era prevista la festa finale con il doppio dei partecipanti.

Gli organizzatori, infatti, avevano annunciato ben 12 lunghe ore di corteo e fino a ieri sera non si ha avuto notizia di situazioni critiche di alcun genere anche se il timore era quello che, durante la notte, qualcuno potesse sentirsi male. Inutile negare l’allucinante consumo di droghe di ogni genere nel corso della giornata: già al Novi Sad tantissimi ragazzi facevano tranquillamente uso di hashish, marijuana e cocaina tanto da sniffarla alla luce del giorno, seduti sui marciapiedi. Tantissimi anche i minorenni presenti al corteo e, nel primo pomeriggio, alcune ragazze giravano zigzagando ed altre sono crollate a terra. Fondamentale la presenza massiccia di sanitari del 118, molti dei quali in bicicletta al fine di raggiungere prima eventuali manifestanti colti da malore. Lo Street Parade parte ha attraversato tra balli e musica lanciata a tutto volume Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Trento Trieste, viale Muratori, via Giardini, viale Corassori, viale Italia per poi arrivare appunto al Parco Ferrari. E ha inevitabilmente creato disagi a residenti, negozi, attività e automobilisti. "Vengo da Pesaro – ha detto Diego – siamo qua da ogni parte d’Italia per ballare e divertirci. Qua si avverte la vera energia e non è solo la musica ma il movimento che c’è dietro e ciò che ci sentiamo di promuovere". "Arrivo dal Trentino – ha spiegato una 21enne - chi viene qua conosce la storia dei Ravers. Si tratta di ballare e anche i genitori non ci vedono nulla di male". Due amiche di 16 e 17 anni, con abiti coloratissimi e brillantini sul volto hanno sottolineato: "Cos’è la street Parade? La possibilità di sentirsi a casa, di fare ciò che si vuole, di stare insieme". Giada, proveniente dal Friuli ha precisato che il corteo di ieri rappresentava un modo per ballare e divertirsi senza sentirsi schiacciare dai pregiudizi. "Mamma era preoccupata ma io mi diverto" - ha precisato. Giulia, di Guiglia ha spiegato infine come il movimento dei ravers sia tecno, condivisione e passione. "Ci conosciamo tutti qua: vogliamo solo ballare e stare bene".