Street Parade nel mirino: "Al corteo e al rave fiumi di droga e alcol. Ha vinto l’illegalità"

Sono finite le ricerche del giovane di 21 anni residente a Verona di cui si erano perse le tracce durante il rave party di sabato notte al parco Ferrari: il giovane infatti è rientrato a casa in treno e sta bene. Ma non sono finite le polemiche sulla ’Street parade’ che ha messo a dura prova la città, ha creato molti disagi e ha scatenato proteste.

"Un sindaco che si complimenta con chi ha organizzato un itinerante manifesto all’illegalità, al cui interno si consumava un evidente abuso di droga e alcool, senza tenere conto del rispetto della legge, si dovrebbe vergognare per il grave messaggio che lancia – attacca Luca Negrini di Frateli d’Italia – Ci chiediamo se Muzzarelli sia a conoscenza del fatto che lo spaccio sia un reato, che la detenzione di esse sopra una certa quantità sia anch’esso un reato, che la vendita abusiva di alcolici sia illegale e che lo è anche venderli ai minori. Alla luce di tutto questo ci domandiamo dove e quando si è manifestato lo sforzo degli organizzatori tanto apprezzato da Muzzarelli e come sia possibile che un sindaco non condanni i comportamenti irregolari avvenuti all’interno del corteo e anzi gratifichi chi quegli atti li ha commessi. Il punto più basso delle dichiarazioni, già raso terra, a cui ci ha abituato ultimamente il primo cittadino".

"Le immagini e le riprese del corteo – incalza Negrini – mostrano quanto ci sia poco della festa di cui parla Muzzarelli che dovrebbe vergognarsi per il terribile messaggio che lancia anche ai più giovani. La legalità deve essere il pilastro su cui si fonda il lavoro di un sindaco, che esso sia di destra o di sinistra. Ma quando si tratta di condannare il mondo dei centri sociali e affini, la sinistra tentenna. Non è sopportabile – continua Negrini – avere soggetti che defecano e urinano sui muri, chiese comprese. Non è sopportabile il vandalismo che passa anche attraverso l’imbrattare i muri compiendo atti senza significato alcuno, figli della noia e della totale assenza di senso civico. Faremo un’approfondita attività per fare chiarezza, dal momento che molti punti restano ancora nebulosi in termini di costi e di chi li ha sostenuti ed è giusto che i modenesi siano informati utilizzando una trasparenza fondamentale su questo punto. Quella che per il Pd è chiusura, per noi è il rispetto della legge e delle regole".

"Cocente delusione per i leghisti ed i Fratelli d’Italia: la Street Parade è stata pacifica! – fa eco Modena Volta Pagina – Vsto che, al di là di qualche scritta sui muri già in via di cancellazione, non si è verificata l’Apocalisse prevista e, forse, sperata dalla destra, ecco la Lega insorgere perché qualcuno, fra i diecimila presenti, avrebbe venduto bibite senza lo scontrino fiscale! Noi plaudiamo alle forze dell’ordine, ai tanti volontari che hanno agevolato il carattere gioioso della manifestazione e ai tanti che si sono prodigati per contenere i disagi".

E i Giovani Democratici sottolineano come "il clima di odio e paura che la Destra continua a gettare sulle manifestazioni è solo un subdolo tentativo di ostacolare e reprimere il diritto di riunirsi pacificamente per protestare".