Street Parade a Modena al via, attesi oltre cinquemila partecipanti: la diretta

Modena, 28 ottobre 2023 – Via alla dodici ore di street parade Smash Repression (anti-decreto 'rave' del Governo). È iniziato il ritrovo al parco Novi Sad e la sfilata sarà attorno alla città, con arrivo al parco Ferrari di Modena in serata. Ben 23 carri con maxi casse e cinquemila partecipanti.

Organizzato a un anno esatto dal noto rave e dallo sgombero di Modena nord, l’appuntamento di oggi può svolgersi in tranquillità lungo le vie della città. Ma il timore di disordini e della presenza di anarchici persiste, per questo è stato organizzato un imponente apparato di sicurezza. Già dalle 7 di questa mattina sono scattati i divieti di sosta in alcune zone. In Questura è attiva la sala per la gestione della sicurezza dell'evento, in modo da "garantire il massimo coordinamento dei diversi uffici, comandi ed enti interessati, in primis i servizi di viabilità della Polizia locale", è stato segnalato in una nota.