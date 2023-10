Street Parade, paura e polemiche . Dalle 7 di domani scattano i divieti: "Corteo troppo vicino al centro"

Sarà un sabato molto difficile quello di domani in città. La manifestazione ’Street Parade’ infatti si svolgerà ai margini del centro storico ma l’allerta delle forze dell’ordine è massima per i timori di incidenti e infiltrazioni. Sono già previsti a partire dalle 7 della mattina di domani i divieti di sosta in alcune delle zone interessate dal corteo il cui inizio è previsto per le 15 dal Novisad, con sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso che si sviluppa a distanza dal centro storico in direzione Parco Ferrari. Ma la gestione della viabilità è stata organizzata dalla Polizia locale in modo da garantire la ripresa della circolazione stradale immediatamente dopo il passaggio del corteo, non appena saranno assicurate le condizioni di sicurezza.

La manifestazione ’Smash Repression’ si è già svolta in altre città e consiste in un corteo con mezzi dai quali viene trasmessa musica. Si svolge a un anno dal rave party di Modena Nord, come protesta contro il decreto Anti Rave del Governo, e dell’iniziativa, esaminata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp), è stata regolarmente preavvisata la Questura. Nei giorni scorsi, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha rivolto un appello a organizzatori e partecipanti a evitare ogni tipo di provocazione e a rispettare la città, chiedendo anche a istituzioni e forze dell’ordine la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo corretto, con senso civico e rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

"Il sindaco, più che fare inutili annunci ai manifestanti, spieghi ai modenesi quali saranno i disagi – commenta Luca Negrini di Fratelli d’Italia – Da giorni riceviamo telefonate da parte di cittadini preoccupati per l’imminente iniziativa. Preoccupazioni che giungono anche da parte dei residenti e dei commercianti delle zone che saranno attraversate dal corteo. C’è anche chi chiede se conviene chiudere preventivamente per evitare problematiche".

Negrini ricorda anche che "la presenza della fiera del cioccolato aumenterà vertiginosamente il numero degli accessi al centro storico e che la giornata sarà anche sollecitata dai tanti che giungeranno a Modena per partecipare a ‘Skipass’. Così c’è il pericolo di paralizzare una città intera, rischiando anche di danneggiare le entrare degli esercizi commerciali e degli ambulanti che hanno il timore di vedere dimezzate le entrate di una giornata intera di fiera a causa di una manifestazione che, di fatto, inneggia al non rispetto delle regole, solidarizza con chi decide di occupare abusivamente ed è composta da gruppi di anarchici e da centri sociali capitanati da ragazzetti viziatelli che giocano alla rivoluzione inneggiando anche alla violenza nei confronti delle forze di pubblica sicurezza".

"Si tratta deglli stessi centri sociali – dice Negrini – a cui la sinistra locale e nazionale strizza l’occhio giustificando, minimizzando e mistificando troppo spesso la realtà dei fatti che avvengono nelle piazze dove le contestazioni diventano perenni provocazioni. Se è vero che il diritto a manifestare è garantito dalla nostra Costituzione, è altrettanto vero che tali manifestazioni si sono, troppo spesso, rivelate dannose per lo svolgimento quotidiano delle attività dei cittadini nelle varie città in cui sono stati ospitati questi soggetti. Per questo motivo Fratelli d’Italia sollecita la valutazione del percorso alternativo da noi già evidenziato. Percorso che garantirebbe una minore pressione nell’area limitrofa al centro storico".

"Auspichiamo che in questi giorni l’assessore alla sicurezza Muzzarelli lavori seriamente su come agevolare i tanti modenesi, compresi residenti e commercianti che, qualora fosse confermato questo percorso, si scontrerebbero con molteplici disagi. Infine un sincero ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa che si occuperanno di garantire la pubblica sicurezza utilizzando la consueta professionalità che, siamo certi, non mancherà neppure in questa delicata giornata", conclude Negrini.