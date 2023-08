Street Soccer allo Young Lab

Entra nel vivo il programma di Young Lab Sassuolo. Sono aperte le iscrizioni al Torneo di Street Soccer che inaugura la manifestazione: domenica 27 agosto dalle 19.30, avranno luogo le sfide di street soccer (calcio su strada) 3 vs 3 e 1 vs 1 presso il parcheggio dell’ex cantina sociale su via Braida. Ci si può iscrivere mandando una mail a [email protected] o contattando il 335 7839092.