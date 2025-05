"Street tutor, caos sui numeri. Camporota smentisce se stessa"

"Se non fosse una questione seria, farebbe quasi sorridere. In sede di risposta alla nostra interrogazione relativa al servizio degli street tutor, l’assessore Camporota ha dichiarato che gli interventi effettuati tra il 12 dicembre 2024 e il 12 marzo 2025 sono stati 43, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle circostanze" spiega Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Proprio per questa mancanza di chiarezza – prosegue Negrini – abbiamo richiesto un’integrazione per verificare se il numero fosse corretto e quali fossero, nello specifico, gli interventi registrati. Ebbene, nella risposta scritta ricevuta oggi (ieri, ndr), si legge che gli interventi effettuati tra l’11 dicembre 2024 e il 3 maggio 2025 – quindi con un arco temporale ancora più ampio rispetto a quello discusso in aula – sono in realtà 23, e non 43. E la firma in calce è la stessa: quella dell’assessore Camporota. Ci chiediamo come sia possibile commettere un errore tanto grossolano. Stiamo parlando di dati ufficiali su un servizio pagato con risorse pubbliche, che riguarda un tema centrale come la sicurezza urbana. La superficialità con cui è stata data la prima risposta in aula è inaccettabile. Ci vuole un approccio serio, preciso, consapevole".