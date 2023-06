Strega, la mitica ’cinquina’ al San Carlo

di Stefano Marchetti

Lo Strega è certamente il premio letterario italiano più prestigioso e più ambito: istituito nel 1947 dalla ‘mitica’ Maria Bellonci e da Guido Alberti, nel suo albo d’oro annovera i titoli di capolavori che hanno fatto la storia della letteratura nel nostro Paese, da "La bella estate" di Cesare Pavese a "Cinque storie ferraresi" di Giorgio Bassani, fino a "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e "Il nome della rosa" di Umberto Eco.

Dunque è sempre altissima l’attesa per conoscere la fatidica ‘cinquina’, ovvero i titoli e gli autori dei cinque libri finalisti del premio. E il romanzo vincitore acquisisce un’ulteriore, immediata popolarità. Sabato prossimo 10 giugno potremo incontrarli e conoscerli da vicino: alle 17.30 al teatro della Fondazione San Carlo (con ingresso libero) si terrà infatti una delle prime tappe dello "Strega Tour" con gli scrittori candidati alla vittoria del premio. L’evento (che sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza lo Strega) è reso possibile grazie a Bper Banca, che è partner del premio letterario.

Per questa 77ª edizione sono stati ottanta i libri proposti dagli Amici della domenica, il gruppo di esperti e appassionati lettori chiamato a votare per il premio. Nei mesi scorsi, il comitato direttivo, presieduto dalla scrittrice Melania G. Mazzucco (che ha conquistato lo Strega proprio vent’anni fa con "Vita"), ha scelto i dodici semifinalisti. In ordine alfabetico degli autori, sono "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" di Silvia Ballestra, "Dove non mi ha portata" di Maria Grazia Calandrone, "La traversata notturna" di Andrea Canobbio, "Come d’aria" di Ada D’Adamo, "Ferrovie del Messico" di Gian Marco Griffi, "Le perfezioni" di Vincenzo Latronico, "Rubare la notte" di Romana Petri, "Mi limitavo ad amare te" di Rosella Postorino, "Cassandra a Mogadiscio" di Igiaba Scego, "Il continente bianco" di Andrea Tarabbia, "Tornare dal bosco" di Maddalena Vaglio Tanet e "Una minima infelicità" di Carmen Verde. Fra questi dodici libri, proprio domani al teatro Romano di Benevento verrà annunciata la cinquina finale: quindi l’incontro di sabato prossimo sarà uno dei primi con i cinque definitivi ‘contendenti’ al premio. Come tradizione, la serata finale del premio Strega, con lo spoglio delle schede e l’annuncio del vincitore, si terrà il 6 luglio a Roma, nell’elegante ninfeo di Villa Giulia, sede del Museo nazionale Etrusco.