Strisce blu, critiche al piano sosta: "Modalità di pagamento da rivedere"

Dopo alcuni commercianti, anche le associazioni di categoria intervengono su corso Roma, in merito al nuovo bando per i ristori e alle modalità di pagamento dei parcheggi. "La riapertura di Corso Roma – spiega Confesercenti – è una bella notizia, soprattutto in vista del Natale. Inoltre è stato riaperto il bando per la concessioni di ristori alle imprese penalizzate dal cantiere. Tutto bene? No. Si poteva fare di meglio. Il regolamento del Comune di Carpi vieta di erogare contributi diretti alle imprese se non dietro rendicontazione di costi sostenuti. Ci sono imprese che non hanno costi da rendicontare perché, ad esempio, a fronte di condizioni economiche di oggettiva difficoltà, non sono riuscite ad onorare i canoni di locazione. Questi imprenditori sono stati esclusi dai ristori. Non è giusto". Opinione condivisa anche da Confcommercio e Cna: "Non sapevamo nulla del nuovo bando – afferma Andrea Baraldi, Confcommercio – altrimenti saremmo intervenuti per apportare dei correttivi per ampliare la platea dei beneficiari". C’è poi un’ulteriore questione su cui le associazioni affermano di non essere state ascoltate: il nuovo piano sosta. "Pur non essendo contrari a priori all’introduzione di nuovi parcheggi a pagamento – affermano Tamara Gualandi, Cna e Confesercenti – avevamo posto un’unica condizione: che il nuovo piano fosse accompagnato dalla digitalizzazione della sosta e del rilascio dei permessi per accedere alla ztl. Avevamo chiesto la creazione di un’applicazione che potesse consentire di sapere dove ci sono stalli liberi e di effettuare il pagamento, con possibilità, quindi, di prolungare la sosta per chi intende trattenersi in centro oltre il previsto; che fosse possibile effettuare il pagamento della sosta, oltre che con le monete (ad oggi unico metodo di pagamento disponibile) anche con bancomat e carta di credito". ‘Sburocratizzazione’ è la parola usata da Riccardo Cavicchioli, Lapam: "E’ positivo che l’amministrazione voglia aiutare, ma occorre conoscere gli strumenti per farlo: noi aspettiamo solo di essere interpellati. Sono necessari mezzi ‘user friendly’, anche a livello di parcheggi, per rendere più accessibile adesso l’ingresso in centro storico". Infine se Confcommercio, in merito alla fontana afferma che "al di là dell’aspetto estetico, soggettivo, ha rallentato ulteriormente la completa riapertura di corso Roma", Cna da parte sua chiede "maggiore presidio delle Forze dell’ordine".

Maria Silvia Cabri