Strisce blu, sosta sempre più cara "Usare l’auto è ormai proibitivo"

di Stefano Luppi

C’è chi armeggia con la macchina emettitrice dei tagliandi per il parcheggio sulle strisce blu e c’è chi propone confronti con Milano. C’è il residente di piazza Sant’Agostino - il posteggio più costoso in città, 2.35 euro l’ora - che non vede l’ora che le macchine se ne vadano e c’è chi vorrebbe tanto usare la bici, ma è costretto a raggiungere i pressi del centro in auto. ’Interrogare’ modenesi e altre persone di passaggio sotto la Ghirlandina all’indomani della decisione di aumentare i costi del parcheggio negli stalli blu cittadini vuol dire ascoltare un florilegio di motivazioni. Diciamolo subito: quasi nessuno è entusiasta di questo aumento che tanti vedono come una ulteriore "tassa". Il Comune ha annunciato però che questo adeguamento, previsto dal contratto con i privati di Modena Parcheggi Spa che gestiscono il Novi Park e tutta la sosta cittadina, era indifferibile e non tocca gli abbonamenti.

Le migliaia di persone che invece debbono parcheggiare negli stalli blu l’aumento lo sentiranno eccome visto che si arriverà fino a +35 centesimi all’ora. "Noi veniamo da Prignano – spiegano Lilliana Giovannelli e Giuseppe Casari, incontrati in San Giovanni del Cantone – e non potevamo far altro che usare il mezzo e parcheggiare nei pressi del centro, dove devo andare per questioni mediche. La sosta qua già ora è cara e poi sinceramente a noi scoccia mettere nel parcometro una cifra senza sapere se basterà o se al contrario dovremo aggiungere monetine. Sempre pagamenti sulla nostra pelle. Noi abbiamo lavorato decenni per mettere da parte un po’ di soldi e non amiamo sprecarli".

Il modenese Stefano Andreotti, poche auto in là, dice: "A me i costi dei parcheggi non paiono esorbitanti inoltre basta avere l’applicazione sul telefono e si paga la cifra giusta". Sulle colonnine è sponsorizzata l’applicazione di Modena Parcheggi ’Phonzie’, anche se pochi paiono utilizzarla, ma sono anche a disposizione strumenti digitali simili come ’Unipol move’ e ’EasyPark’. Spostandosi nei pressi di largo Garibaldi si incontra Mirco Govoni di Milano, in trasferta qui che racconta: "L’altra sera dalle mie parti sono andato a mangiare una pizza con gli amici e ho speso una ventina di euro, ma poco meno, 18 euro ossia 9 euro all’ora, ho dovuto spenderli per il parcheggio privato nei pressi del ristorante. Conviene avere un luogo e convertirlo a parcheggio, sarebbe un investimento anche qui da voi visti i costi e i recenti aumenti. Usare l’auto è ormai proibitivo".

Corrado Barbieri è arrivato al parcheggio di piazza Sant’Agostino - decisamente quello più comodo se devi andare in centro, benché molto piccolo e soprattutto costosissimo - da pochi attimi: "Non ci sono più i 15 minuti di sosta gratuita? Altrove ci sono, sono utilissimi per brevi commissioni". Si aggiunge alla discussione Fabio Ballestrazzi che abita a pochi metri: "Questo parcheggio è già costoso e lo sarà sempre di più. La gente continua a mettere l’auto qua quando invece costa quasi la metà quello vicinissimo del Novi Park. Io inoltre penso che debbano togliere le macchine, noi residenti che non paghiamo le strisce blu possiamo anche parcheggiare pochi passi più in là. Al Novi Park però ci sono problemi di sicurezza, occorre mettere una guardia mentre di sera non c’è mai nessuno".

"L’adeguamento ai valori Istat – ha fatto sapere il Comune nei giorni scorsi – è un automatismo previsto dal contratto con Modena Parcheggi spa, la società che gestisce la sosta in città, ma vista l’impennata dell’inflazione con conseguente difficoltà per molte famiglie modenesi, il Comune ha definito uno schema di accordo con l’azienda per mantenere immutati anche per il 2023 i costi degli abbonamenti della sosta".