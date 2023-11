"Strisce pedonali pericolose". Petizione dei residenti

SASSUOLO

Una petizione per il passaggio pedonale di via Henry Dunant, ritenuto ‘poco visibile’ e ‘pericoloso’, anche perché insistente su una strada ‘percorsa quotidianamente da mezzi pesanti e da vetture che transitano a forte velocità’. Unica tutela per i pedoni, appunto, quel passaggio pedonale ritenuto tuttavia non congruo, almeno dalla sessantina di cittadini – residenti ed esercenti della zona – che hanno sottoscritto la petizione per poi inoltrarla all’Amministrazione. Chiedevano, i cittadini, anche l’installazione di un dosso e di un impianto di illuminazione: siamo tra i quartieri Ancora e Pista, a ridosso della recinzione dello stabilimento Marazzi ed in prossimità di via Vittime 11 settembre: zona assai trafficata in ordine alla quale i firmatari chiedono attenzione. "Chiedemmo attenzione – spiega Matteo Nozzi, uno dei firmatari – già alla Giunta Pistoni, quando venne realizzata la ciclabile di via Vittime 11 settembre, senza ottenere granchè: ci riproviamo adesso, anche considerato che non si tratta di lavori particolarmente costosi o che richiedano nulla che un po’ di buona volontà".

Non praticabile, tuttavia, la soluzione del dosso, dal momento che strada è una via preferenziale per il transito dei mezzi di soccorso, il Comune ha comunque risposto che le strisce verranno ridipinte non appena possibile nell’ambito di un piano più ampio dei rifacimento della segnaletica in zona e verrà potata la vegetazione che ‘copre’ la segnaletica verticale ma i residenti, che già avevano chiesto un sopralluogo in zona, non ci stanno, né si accontentano. "Poco lungimirante, nonché estremamente controproducente – la controreplica dei residenti – liquidare liquidare il problema sollevato da oltre 60 cittadini firmatari con una semplice "mano di bianco" che dovrebbe risolvere il problema della sicurezza di un attraversamento pedonale che mette indiscutibilmente a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti". Così, i cittadini prendono atto dell’impossibilità di installare un dosso, ma non si arrendono, e ricordando come "con l’approssimarsi oramai della stagione autunnale , il rischio dell’attraversamento aumenta in maniera esponenziale", chiedono "una più approfondita valutazione da parte dell’Amministrazione", suggerendo soluzioni che rimandano ai passaggi pedonali di altre zone cittadine, sprovvisti di dossi, ma opportunamente segnalati e illuminati. In una parola, visibili.

Stefano Fogliani