Striscione e lacrime: "Ciao mister Fabio"

Sugli spalti del Braglia di Modena ieri pomeriggio, in occasione dell’incontro dei canarini con lo Spezia, è stato ricordato Fabio Capasso, l’allenatore delle giovanili del Crp Bortolotti Pievepelago scomparso improvvisamente per infarto lunedì scorso a soli 44 anni di età. Un groppo alla gola a chi ricordava che solo otto giorni prima Fabio era in città per uno stage di aggiornamento coi tecnici del Modena calcio. Presenti sugli spalti tutti i giovani calciatori della formazione pievarola, tra cui i figli minori di Fabio, Gioele e Sebastian, assieme alla compagna Serena, alla sorella Alessandra, ai genitori Antonio e Giuliana. E’ stato issato un grande striscione, con scritte bianco-azzurre (il colori societari del Crp Pievepelago), con la scritta ’Ciao Mister Fabio’. Subito lo stadio ha tributato tanti applausi, ancor più calorosi quando sono stati consegnati fiori ai figli Gioele e Sebastian. La società Crp Bortolotti ha ricordato Fabio che "sarà per sempre nelle nostre menti e nei cuori, perché è stato prima di tutto una persona eccezionale, oltre che un giocatore, dirigente e mister per questa società".

g.p.