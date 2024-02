Strizzolo e Manconi danno forfait. Confermati Abiuso e Gliozzi

Scelte obbligate... o quasi. Santoro e Di Stefano ci sono, Guarino no perché alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà fuori per una decina di giorni ancora. Ma, le assenze più pesanti il Modena le ha nuovamente in attacco e riguardano Manconi (in ripresa dall’infezione alle vie urinarie) e Strizzolo, il cui forfait è stato annunciato da Paolo Bianco alla vigilia. Tutto porta a pensare che la riconferma della coppia composta da Gliozzi e Abiuso sia la strada da percorrere, probabilmente lo pensa anche lo stesso allenatore. Il vero tema è se i due giocheranno in un 3-5-2 impostato come con il Parma o se tornerà il trequartista alle loro spalle e, dunque, un centrocampista in meno. Se vale davvero il detto "squadra che vince non si cambia", risulta difficile, davvero difficile, rinunciare allo stato di forma attuale di Battistella nel centrocampo con Gerli e Palumbo. L’equilibrio è spesso fondamentale e la Sampdoria ha un gioco (4-3-2-1) che il Modena può ingarbugliare giocando con i 5 giocatori in mezzo al campo. Ponsi e Corrado volano sulle ali, Oukhadda e Duca sono ancora in attesa di recuperare dai rispettivi infortuni, idem Gargiulo. Dietro, Zaro comanderà le azioni e Riccio e Cauz agiranno da braccetti. Nelle nostre idee, insomma, Bianco confermerà in toto la formazione vincente di una settimana fa, compreso Seculin. Il momento di Riccardo Gagno, spiegato precisamente dal tecnico, richiede un pizzico di tempo per ritrovare fiducia e serenità. Non una bocciatura, ma un supporto al portiere canarino.

Alessandro Troncone