Stroncato maxi traffico di droga. Oltre 50 misure cautelari, giro d’affari per 1,2 milioni. Indagini partite da un delitto

E’ la notte del 24 agosto del 2021 quando Nico Hozu, 34enne rumeno, viene trovato esanime davanti all’ex ristorante La Fazenda di Montale.

Il giovane, colpito a sprangate, morirà un mese dopo in ospedale. Grazie a minuziose indagini i carabinieri arrestano i suoi aguzzini, un albanese e un marocchino recentemente condannati a 30 e 21 anni di carcere per omicidio. Un delitto maturato nell’ambiente dello spaccio (pare che la vittima volesse uscire dal giro) da cui i carabinieri di Modena sono partiti per stroncare un grosso traffico di stupefacenti su tutto il territorio modenese e oltre. Le indagini condotte infatti a partire dal 2021 a seguito dell’efferato omicidio hanno portato all’alba di ieri all’esecuzione, da parte dell’Arma di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della procura nei confronti di 52 indagati. 27 le misure di custodia in carcere, cinque gli arresti domiciliari. L’indagine condotta dal nucleo operativo e radiomobile ha consentito di individuare uno smercio di cocaina, hashish e crack. La brillante attività è stata illustrata ieri dal procuratore capo Luca Masini, alla presenza dei vertici dell’Arma e dei pm titolari del fascicolo.

Parliamo di un giro ingente: i militari hanno infatti accertato la movimentazione di circa 450 chili di stupefacente per introiti di un milione e duecentomila euro. Lo stupefacente era destinato a tossicodipendenti italiani e stranieri di Modena e provincia e al momento sono stati rintracciati 24 dei diversi ricercati.

Ci sono diversi aspetti che ‘disegnano’ un quadro del traffico di droga particolarmente allarmante. Innanzitutto la collaborazione attiva tra diverse etnie: se prima nigeriani, albanesi e nordafricani lottavano per il controllo del territorio, dall’inchiesta è emerso, invece, come si aiutassero reciprocamente per allargare il giro di spaccio. Secondo aspetto che conferma circostanze ormai note: molti degli spacciatori (solo otto sono italiani, di cui due donne) erano originari della Tunisia, più precisamente di Kairouan. Parliamo di ragazzi tra i 20 (il più piccolo) e i trenta quasi tutti ospiti alle Costellazioni: l’ex studentato finito spesso al centro delle cronache cittadine per episodi di spaccio, sanguinarie risse e altri disordini. Terzo aspetto: l’indagine, coordinata dai pm Amara e Bombana, ha messo in luce come le più fiorenti piazze dello spaccio siano sempre le stesse: Novi Sad, la stazione delle autocorriere, Parco Ferrari e XXII Aprile. "Porta il carbone", così chiamavano le grosse quantità di droga gli spacciatori quando tra loro effettuavano consegne da piazzare sul mercato. Parliamo di ‘pacchetti’ pesanti: c’era chi, in un colpo solo, ordinava anche 15mila euro in polvere bianca. L’ultimo aspetto inquietante è relativo al fatto che tra gli indagati ci sono anche i responsabili della terribile rapina e violenza sessuale al Windsor Park: in quell’occasione, a settembre del 2022, infatti, due giovani magrebini accoltellarono su diverse parti del corpo un 25enne magrebino per poi violentare la compagna. L’operazione condotta dall’Arma ha messo quindi in evidenza il sanguinario legame tra omicidi, violenze e spaccio. "Le intercettazioni sono state fondamentali e determinanti per individuare indagati e acquirenti – ha sottolineato il procuratore capo Luca Masini –. Sono stati sentiti circa 100 clienti". Il pm Amara ha fatto presente come in tutto siano 61 gli indagati nella delicata indagine e come vi siano distinti filoni investigativi presi in esame. "Gli spacciatori avevano un’organizzazione strutturata e spesso, per evitare il controllo, avevano individuato altri luoghi periferici per clienti fidelizzati, come lo Skate Park di via Pignedoli o un parco individuato come ‘Quattro Panchine’, sulla Formigina" ha detto. Sono state milioni le cessioni accertate e spesso gli indagati nascondevano la droga sotto terra, nei casolari abbandonati.

Il pm Bombana ha quindi reso noto come il secondo filone di indagine sia stato strutturato nei pressi di un’attività al minuto di panificazione, utilizzata per stoccare al bisogno la droga ma anche il denaro.