Stroncato traffico di droga. Documentati mille ’scambi’. Sequestri e nove indagati

"Vorrei un panino" era il nome in codice per indicare una dose di stupefacente. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Carpi hanno smantellato una rete di spaccio che vede coinvolti 7 uomini e 2 donne, indagati in concorso per cessione continuata di sostanze stupefacenti. Una rete diffusa in modo capillare in città, tra la ‘base’, un’abitazione al sesto piano di uno stabile servito da un ascensore attivabile con tessera magnetica riservata agli inquilini, e vari luoghi all’aperto o bar. La maggior parte degli appuntamenti finalizzati alla cessione dello stupefacente, avveniva, infatti, invitando gli acquirenti nell’appartamento di un tunisino 48enne, principale protagonista dell’attività illecita: per non creare sospetti, i clienti avvisavano il ‘pusher’ della propria presenza all’interno del montacarichi, in maniera tale da consentire a questi la chiamata dell’ascensore al piano presso cui avveniva la consegna dello stupefacente, chiamato convenzionalmente, tra interlocutori telefonici, ‘panino’.

Il 48enne tunisino si avvaleva inoltre, al fine di effettuare le innumerevoli cessioni, della collaborazione degli altri indagati che, oltre ad operare saltuariamente nella sua stessa abitazione, effettuavano le cessioni in altri luoghi di Carpi, quali parcheggi pubblici (tra cui quello dell’ospedale Ramazzini), all’interno di bar oppure in zone verdi, spostandosi in bicicletta o a bordo di monopattini. L’attività di indagine ha preso avvio il 22 maggio 2023, quando i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di origini tunisine, indagato per detenzione ai fini di spaccio di 13 involucri contenenti cocaina dal peso complessivo di quasi 12 grammi. La polizia giudiziaria, attraverso attività di intercettazione telefonica ed ambientale, sviluppo e analisi di tabulati di traffico telefonico, servizi di osservazione e pedinamento e acquisizione di testimonianze, ha individuato gli indagati accertando oltre mille cessioni di stupefacente, identificando 80 acquirenti e sequestrando, nel corso di plurimi interventi, circa 150 grammi di cocaina e 230 di hascisc. Le fonti di prova acquisite nel corso delle indagini hanno portato all’applicazione di 5 misure cautelari: in particolare è stata disposta la custodia in carcere nei confronti di un indagato, gli arresti domiciliari per un altro mentre altri due hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Infine, divieto di dimora a Modena e provincia nei confronti di una indagata.

Maria Silvia Cabri