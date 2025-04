"Strumentando". Musica outdoor per bambini

Dal verde dei parchi San Giovanni Bosco e XXII Aprile fino a piazza Matteotti con la musica al centro, per giocare, esplorare il corpo, i suoni, e per socializzare e crescere, favorendo una comunicazione che vada oltre le parole, in un’età dove le parole sono quasi assenti o ancora poco padroneggiate.

Dopo il rinvio per maltempo del primo appuntamento, domani prende il via la nuova rassegna primaverile ’Strumentando: esplorazioni sonore in città’, laboratori ludico-didattici a cura della Sezione Musicale di Memo. L’incontro si svolge dalle 16.45 alle 18.45 al parco San Giovanni Bosco 150.

La rassegna prevede che i laboratori siano outdoor e rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 11 anni, accompagnati da un adulto. Dopo l’accoglienza iniziale comune, gli operatori musicali divideranno i bambini per dar vita ad esperienze diversificate a seconda delle età. L’accesso è libero e gratuito.