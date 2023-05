Strumenti per l’orientamento è un servizio di ’Lavoro per te’ che permette, attraverso una serie di esercizi e attività, di riorganizzare le informazioni sul proprio percorso personale e professionale. Con esercizi e strumenti pratici, raggruppati in stanze, si può pianificare la ricerca di lavoro: si va dall’analisi degli interessi e delle competenze sviluppate nel corso della vita, alla valutazione di come questi possono integrarsi in precisi profili professionali, fino alla definizione di attività e strumenti da mettere in campo per un’efficace ricerca del lavoro. È un servizio che può essere utilizzato in autonomia o con il supporto degli operatori dei centri per l’impiego. In generale la prima stanza è propedeutica rispetto alle successive (sebbene non sia necessario completarla interamente per passare alle altre). Stanza ’Propensioni e interessi’ dedicata all’esplorazione guidata di sé consente di riflettere sulle caratteristiche personali (attitudini, valori, atteggiamenti, motivi di soddisfazione sul lavoro, ecc.) che possono incidere sulle scelte professionali. Stanza ’Bisogni e limiti’: continua l’esplorazione di sé, più incentrata su desideri ed esigenze, limiti e strategie per il loro superamento con cui ti puoi attivare per raggiungere obiettivi soddisfacenti rispetto alla ricerca di un’occupazione. Stanza ’Organizzazione’ fornisce strumenti operativi utili per la ricerca del lavoro: risorse per creare un curriculum efficace, agende e piani di lavoro per definire al meglio i passi da compiere per l’individuazione di una collocazione professionale.