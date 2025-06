Strupro di Vignola. La sindaca a Piantedosi: "Chiediamo un incontro"

Modena, 30 giugno 2025 – Mentre continua la caccia allo stupratore della 30enne di Vignola, non si placano le reazioni politiche e le prese di posizione. All’indomani della terribile vicenda la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, aveva subito chiesto che venisse rafforzata la presenza di forze dell’ordine nella cittadina. E così ora ha deciso di scrivere al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Le indagini sono in corso e come Amministrazione abbiamo dato la nostra piena collaborazione, auspicando che al più presto si possa arrestare l’aggressore. Quello che è stato possibile fare a livello locale per la sicurezza è stato fatto: per questo abbiamo deciso di scrivere direttamente al ministro dell’Interno Piantedosi chiedendogli un incontro. Gli uomini delle forze dell’ordine che sono sul territorio - aggiunge la sindaca- sono competenti e determinati, ma non sono sufficienti. Chiediamo la collaborazione della Prefettura e vorremmo poter concordare un incontro al più presto. Domandiamo che lo Stato ci sostenga maggiormente e che si lavori insieme per il bene delle nostre comunità".

Perplessa Filomena Campolongo, presidente cittadina di FdI e responsabile del dipartimento Vittime di violenza per la provincia di Modena: "Questa amministrazione comunale non perde l’occasione di attaccare il Governo, mentendo sapendo di mentire- continua Campolongo- posto che il governo Meloni ha inviato a Vignola cinque carabinieri in più, oltre ai numerosi agenti di Polizia. Non possiamo permettere che Vignola diventi terra di impunità. Serve tolleranza zero verso chi delinque e un impegno concreto delle istituzioni locali".

Più controlli vengono chiesti anche da Pietro Vignali, capogruppo FI in Regione che ricorda l’altra terribile aggressione avvenuta due mesi fa a Magreta. "Questa vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza ed il contrasto all’immigrazione irregolare a Modena. Lo ripetiamo da tempo e proprio la prossima settimana presenterò - sottolianea il capogruppo di Forza Italia - una proposta di modifica della normativa regionale sui vigili urbani. Sono sempre più convinto che serva una polizia di prossimità, vicina ai cittadini, che possa coadiuvare il lavoro delle forze dell’ordine nel presidio del territorio".

Mentre il coordinamento regionale di FI Azzurro Donna chiede al Governo di "velocizzare l’approvazione della App ‘Mai Sole’, per accompagnare le donne che si trovano in situazioni potenzialmente pericolose".

Intanto un’interrogazione parlamentare è stata presentata dalla deputata emiliana del Movimento 5 stelle, Stefania Ascari. L’esponente pentastellata chiede al ministro dell’Interno "quali misure urgenti intenda adottare per intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane e periferiche più esposte a fenomeni di violenza e criminalità nel territorio di Modena e Provincia. E se il ministro intenda promuovere programmi specifici di prevenzione, sensibilizzazione e educazione all’affettività e sessualità e al rispetto e alla legalità, a partire dalle scuole".

Intanto per domani cittadini ed esponenti della Lega hanno organizzato una marcia per la sicurezza.