Struttura realizzata con l’8x1000

Il Centro Papa Francesco è stato realizzato con i fondi dell’8x1000. L’idea progettuale alla base del Centro è intervenire prima che la persona scivoli in una situazione di disagio tale che la porterebbe a dipendere completamente dall’assistenza. Quindi si rivolge a ’senza fissa dimora iniziali’, persone con redditi minimi che hanno perso la casa recentemente, per motivi diversi, non cronicizzate da lunghi periodi in strada, che trovano un’ospitalità temporanea, da 6 a 12 mesi, verso una soluzione abitativa autonoma. Sono una decina le persone ospitate al primo piano della struttura, in regime residenziale e responsabilizzate a diventare parte attiva della piccola comunità oltre che del proprio percorso di vita. A ogni ospite vengono consegnate le chiavi previa firma di un patto di corresponsabilità. Inoltre, al secondo piano, il Centro diurno può accogliere fino 120 persone con attività laboratoriali destinate a donne e famiglie; promuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza ed anche è sede della scuola d’italiano Penny Wirton, gestita da volontari. In media, tra residenza e laboratori, sono accolti nel Centro una ventina di utenti dei servizi sociali del Comune per i quali è stata effettuata una progettazione condivisa e per i quali i servizi sociali dovrebbero, diversamente, provvedere a un altro alloggio. Il Centro è gestito da un’equipe multidisciplinare costituita da una coordinatrice, quattro operatori sociali e 15 volontari, oltre a una figura di sostegno psicologico e per alcuni ospiti, una volta concluso il percorso nel Cpf, vi è stata una seconda ospitalità presso alcune comunità parrocchiali. Le parrocchie offrono anche ascolto e orientamento ai servizi, accoglienze, sostegno alimentare e nel pagamento di utenze, disbrigo di pratiche burocratiche, contrasto alla dispersione scolastica e altre azioni di contrasto delle povertà.