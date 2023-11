Studentati in centro storico. Il rettore: "I tempi sono stretti, dobbiamo realizzarli in fretta"

"Adesso si procede molto rapidamente. È un’occasione importante". Così Carlo Adolfo Porro, Rettore di Unimore ha commentato l’arrivo di preziosi posti letto per studenti universitari in centro città. Grazie al recupero di due edifici saranno 70 in via Bonacorsa e 36 al San Barnaba. E si dovrà procedere in fretta. "I fondi sono stati attribuiti con decreto ministeriale pochi giorni fa e saranno effettivamente disponibili tra qualche giorno. Il decreto impone termini molto stringenti per quanto riguarda la realizzazione dell’opera, si parla di 10 mesi per l’avvio del cantiere dalla attribuzione dei fondi (8 milioni e 600 mila euro da parte del Ministero). Adesso dobbiamo ottenere tutti i pareri necessari per partire e poi si procederà in fretta". "È un’opera molto interessante. – ha aggiunto il rettore – Consentirà la riqualificazione a scopo residenziale di una serie di edifici , in parte comunali in parte nostri, in centro storico. Nell’insieme (considerando anche l’ex caserma) stiamo parlando di 200 nuovi posti letto che arrivano in una zona critica del centro storico. Sarà poi opportuno che nuove iniziative riguardanti studentati siano localizzate nelle diverse zone di Modena, che corrispondono ai diversi poli universitari. Adesso ci siamo focalizzati sul risolvere i problemi del centro storico dove abbiamo i dipartimenti di giurisprudenza, studi culturali ed economia. Ma c’è poi tutto il polo scientifico e ingegneristico nella zona sud est della città, dove ci sono già alcuni studentati ma sicuramente un aumento dei posti sarebbe benvenuto". "Un risultato significativo della strategia messa a punto con l’accordo con Unimore per rendere Modena sempre più Città Universitaria – fa eco il sindaco Miuzzarelli – E nell’accordo rientrano anche le altre opportunità di residenze collettive temporanee come, per esempio, quella in corso di realizzazione all’ex Corni, per aumentare l’offerta di posti letto per gli universitari fuori sede".

Sofia Silingardi