Studentato alle ex Fonderie Corni La paura dei residenti della zona "Può diventare un altro RNord"

Alloggi per studenti ancora al centro delle discussioni, dei progetti pubblici e dei timori dei residenti che temono un nuovo degrado in stile RNord. Da un lato il Comune, con il plauso di Pd Modena, spiega che sta lavorando con molta attenzione alla creazione di soluzioni legate a un grave problema, in una città che si dice "universitaria", come la cronica mancanza di posti letto per studenti. Dall’altro i residenti della Sacca insorgono e dicono la loro. Non c’è pace per il quartiere a nord della ferrovia - storico bacino di voti per la sinistra - con tante occasioni di scontro tra una parte di chi vive qui e i protagonisti pubblici e privati che mettono idee (e milioni) proponendo soluzioni.

Oltre a investimenti pubblici, infatti, il Comune affronta questa emergenza dell’abitare con l’aiuto di privati: è il caso dei 365 posti letto per studenti e lavoratori temporanei compresi in uno "studentato" da realizzarsi nell’area dell’ex fonderia Fermo Corni, ampia oltre 20mila metri quadrati e compresa tra le vie Benassi, Fanti e delle Suore. Prima i residenti hanno ironizzato e si sono innervositi per il mega lago nato nella zona che già dal 2000 fa parte delle aree da rigenerare, poi il progetto annunciato con la parte costruita e un parco di circa 14mila metri quadrati, il tutto preceduto dalla bonifica. Non c’è una data fissata di partenza lavori (settembre?) e i residenti via social e via mail intervengono. Sulla pagina Facebook "Nella Sacca di Modena" si legge: "Ci aspetta un secondo RNord? E’ questo il timore sul futuro residence per lavoratori e studenti con 365 posti letto in programma all’ex Corni. I lavori dovrebbero ripartire dopo l’estate, ma tra 20 anni, alla scadenza della convenzione fra Comune e proprietà del residence da costruirsi, la proprietà privata potrebbe mettere in vendita le stanze sul libero mercato". La scoperta l’ha fatta un residente che ha letto la documentazione: "Questa l’amara scoperta - proseguono i residenti - di un cittadino della Sacca che ha letto la bozza della convenzione, poi stipulata e approvata dal Comune con la proprietà del residence. Lo abbiamo scoperto così, nessuno ci ha mai detto niente: non si sa come finirà tra 20 anni, sono tante le incognite e abbiamo il timore che qui diventi appunto come un secondo RNord vicino alle nostre case".

Terminano i residenti: "All’area ex Corni, poco tempo fa, c’è chi ha comprato casa con cifre intorno e superiori a 300mila euro, e ora si chiede se il valore immobiliare calerà con l’arrivo del residence e dei progetti edilizi in corso ovunque alla Sacca, dalla Pro Latte all’ex consorzio agrario con palazzine e centri di culto, senza aree verdi pubbliche. Al futuro residence si entrerà con affitti da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni, al prezzo mensile intorno ai 300 euro. Questo appunto per vent’anni, poi? Anche il residence Costellazioni o l’RNord sono diventanti nel tempo situazioni problematiche e di difficile gestione".

Ha mandato riflessioni, sui lavori comunali e privati di questa zona un cittadino del quartiere oggi abitante a Londra, Alessandro Faletti. "Tante cose - dice - sono cambiate nella zona. I privati per l’area su cui costruire lo studentato hanno speso 550 mila euro, neanche il costo di due appartamenti di edilizia popolare costruiti dal Comune: se tale cifra l’avesse spesa il Comune di Modena così da aggiungere il terreno agli altri 10 mila mq di sua proprietà avrebbe potuto edificare una grande area verde pubblica. All’iniziale romantica rappresentazione di edifici dati al totale alloggio degli studenti che tanto aveva commosso alcuni residenti è stata aggiunta quella modificante in alloggio temporaneo per lavoratori. I residenti temono in un prossimo futuro la trasformazione dell’idilliaco sogno in un tremendo incubo, sperano almeno nella bellezza degli edifici. Si vedrà".

Stefano Luppi