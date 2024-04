Studentato nell’area ex Corni. Arrivano i fondi mancanti. Sarà pronto entro la fine del 2026

Il cantiere è già aperto da mesi, ma mancava ancora una (notevole) fetta di fondi. Le risorse adesso ci sono. E’ di ieri, infatti, la notizia dello stanziamento necessario per completare la realizzazione dello studentato da 360 posti (ribattezzato ‘CX Modena’) all’ex Fonderie Corni di via Fanti, in un’area della città interessata da un imponente progetto di rigenerazione urbana che prevede, tra le altre cose, anche l’adeguamento del servizio di trasporto pubblico, percorsi pedonali, e piste ciclabili. L’ultimo tassello economico è frutto dell’accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e il Gruppo Banca Finint. Le due realtà hanno annunciato di aver deliberato un investimento pari a 40 milioni per accrescere le risorse a disposizione del Fondo per iniziative immobiliari nell’ambito del mercato degli alloggi per studenti, denaro che in parte finirà anche a Modena per completare il complesso destinato agli iscritti fuori sede di Unimore. Quando accadrà? L’obiettivo è iniziare ad accogliere gli studenti entro fine 2026. Oltre a spazi commerciali e altri servizi che nasceranno nella stessa area, i due edifici per studenti – rispettivamente di sei e sette piani – offriranno la disponibilità di posti letto di diversa tipologia, mentre 34 camere saranno destinate a soggiorni brevi. Il complesso prevede ampi spazi comuni, aule studio, cucina comune, sala cinema, palestra, lavanderia, play zone, lounge e meeting area. I due volumi saranno collegati con la portineria, attiva 24 ore su 24, da un corpo vetrato al piano terra, che costituirà l’ingresso principale alle residenze, su via Benassi. A servizio del complesso, inoltre, sono previsti oltre 60 parcheggi pertinenziali, un’area fitness all’aperto, un deposito di biciclette e colonnine per la ricarica delle bici elettriche. Un panoramico rooftop e spazi verdi contribuiranno a rendere il ‘CX Modena’ uno studentato al livello dei più alti standard internazionali, consentendo ai residenti di condividere una filosofia di vita basata su sostenibilità ed inclusione. Conclusi i due edifici per i fuori sede, la seconda fase del cantiere prevede il completamento della sistemazione del parco (per i restanti 9.200 metri quadrati circa), la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fanti e via delle Suore, oltre a parcheggi.

vi. ma.