Sotto choc lo studente accoltellato sul bus: l’aggressore è accusato anche di tentato omicidio

Modena, 19 gennaio 2024 – È sotto choc in un letto d’ospedale: le ferite con un po’ di tempo guariranno ma non sarà così, purtroppo, per il trauma che sicuramente si porterà dentro a lungo. A soli 17 anni – nella spensieratezza che caratterizza quell’età – si è trovato di fronte ad una realtà fino a ieri sconosciuta: quella della violenza. È ancora in prognosi riservata in terapia intensiva il 17enne accoltellato mercoledì pomeriggio a bordo della corriera su cui, appena uscito da scuola, in autostazione era salito diretto a casa, a Formigine.

Studente accoltellato sul bus. L’aggressore è accusato anche di tentato omicidio

Il giovane è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico a seguito delle lesioni da taglio al volto, al collo e alle mani. Come noto lo studente è stato aggredito da un 20enne, straniero d’origine e cittadino italiano, a scopo di rapina. Lo stesso è stato arrestato dagli agenti della polizia locale subito intervenuti sul posto: era ancora seduto sul bus. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di rapina aggravata dall’uso di arma e tentato omicidio aggravato e la procura ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto e la misura cautelare in carcere.

A prestare i primi soccorsi allo studente erano stati proprio gli operatori della locale con il kit in dotazione. Attraverso le nitide immagini del sistema di videosorveglianza in dotazione al bus, immediatamente messe a disposizione dalla società Seta, gli agenti hanno poi ricostruito i fatti ed in particolare la sequenza della rapina in danno del ragazzo; quest’ultimo seduto sul sedile davanti all’aggressore posizionato nell’ultima fila del bus, inconsapevole di quanto stesse accadendo veniva sollevato dal collo ed immediatamente dopo colpito ripetutamente con un coltello al collo, al volto di fianco all’occhio destro ed alla mano utilizzata dalla vittima per proteggersi. A quel punto la vittima cercava di divincolarsi ma l’aggressore lo tratteneva sul sedile; quindi, il ragazzo afferrava lo zaino che teneva vicino apriva la cerniera e consegnava il portafoglio al rapinatore. Il ragazzo, rimasto da solo con l’aggressore sul bus perché tutti gli altri passeggeri impauriti erano fuggiti, riusciva ad alzarsi e raggiungere il portellone anteriore per mettersi in salvo.

Perquisito dagli agenti, addosso il rapinatore aveva ancora il coltello sporco di sangue, il portafogli della vittima e pure quello di un’altra ragazza di cui si era impossessato.

"Cosa succede sugli autobus? Di tutto. L’orario più critico è quello delle 13.30 - hanno confermato alcuni operatori - ci sono scippo, rapine, risse e spesso vere e proprie bande di giovanissimi salgono a bordo dei mezzi già con l’intento di commettere reati". A spiegare come la situazione in autostazione sia insostenibile e da tempo è Antonella Bernardo , addetta alla biglietteria e recentemente vittima di minacce da parte di uno straniero armato di pietra. "Qua è un porto di mare ma quello accaduto ieri (mercoledì, ndr) al ragazzo è assurdo - afferma - la situazione degenera di giorno in giorno. Assisto tutti i giorni a episodi di criminalità, nell’orario scolastico soprattutto. Sono qua da sette anni e sinceramente c’è da aver paura. Rubano, spacciano, si aggrediscono. La settimana scorsa mi hanno minacciato con una pietra ma tutti i giorni è così. Quello che posso dire - conclude - è che la polizia ora è molto più presente ma il problema è a monte: li catturano e dopo due ore, come accaduto per il mio aggressore, tornano in libertà". A confermare la pericolosa situazione anche un’addetta alle pulizie dei bagni pubblici. "Arrivano, minacciano, danneggiano e offendono. Fanno quello che gli pare ogni giorno e noi subiamo in silenzio".