Studente aggredito a Modena: identificazione vicina per la baby gang

Modena, 9 febbraio 2024 – Hanno pensato di agire impunemente come avviene ormai quotidianamente, purtroppo. Pare invece che gli investigatori siano vicini a chiudere il cerchio attorno al gruppo di ragazzini violenti che mercoledì mattina hanno aggredito e rapinato uno studente del liceo Muratori poco prima che il giovane entrasse a scuola. L’episodio ha destato non poca preoccupazione soprattutto perché è avvenuto a due passi dall’ingresso dell’istituto, su via Cittadella, ovvero accanto a quello che dovrebbe essere un luogo ritenuto sicuro. Gli agenti della squadra mobile hanno lavorato ininterrottamente per riuscire ad individuare i responsabili – a seguito della denuncia presentata dalla vittima – e pare appunto che gli inquirenti siano vicini a chiudere il cerchio.

Il ragazzo, che frequenta la quinta dell’indirizzo linguistico, è stato avvicinato da un minore straniero che gli ha chiesto di consegnargli la sigaretta elettronica e il cellulare. Quando lo studente si è opposto è stato aggredito alle spalle da cinque ragazzi che lo hanno pestato per poi rapinarlo. Pare che la gang fosse però ben più numerosa: a pochi passi dai cinque baby rapinatori ce ne sarebbero stati almeno altri dieci.

Ragazzini che potrebbero essere responsabili di altri colpi avvenuti in città: negli ultimi mesi, purtroppo, sono state numerose le giovanissime vittime di aggressioni e rapine.

Sull’ennesimo episodio di violenza che coinvolge ragazzini che si ‘accaniscono’ contro altri ragazzini interviene Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Modena. "Si moltiplicano a Modena le aggressioni e le risse che vedono protagoniste indiscusse le baby gang, ma nonostante la cronaca dia conto di un tema sempre più invasivo e pericoloso, soprattutto per giovani e giovanissimi l’Amministrazione cittadina, probabilmente in vista delle urne ormai prossime, continua a sottovalutare e sminuire il fenomeno - afferma. Ne è prova l’ultima di una lunga serie di notizie, questa volta a nostro parere maggiormente grave essendo avvenuta proprio dinnanzi al Liceo Muratori”.

Pulitanò fa presente come quella zona, tra il Novi Sad e la stazione delle corriere sia poco sicura. "Nel 2020 facemmo una manifestazione al parco e portammo in seguito il nostro tour del degrado al Novi Park ma, anche in questa occasione, dalla sinistra ricevemmo solo sberleffi e nessuna risposta concreta - conclude. E’ evidente che se dei ragazzi si sentono abbastanza sicuri da poter aggredire in pieno giorno ed in una zona piena di persone un loro coetaneo, significa che pensano di poter agire senza incorrere in conseguenze e che quindi sanno che non incorreranno in sanzioni per le loro azioni. Ci chiediamo cosa debba ancora accadere perché si prenda veramente consapevolezza del problema e perché "qualcuno" faccia un "mea culpa" ed inizi a trattare la baby gang per quello che sono: delinquenti. Bisogna iniziare a chiamare le cose col proprio nome e quindi no signor sindaco - rimarca - i membri delle baby gang (termine che ancora ha difficoltà ad utilizzare) non sono "smandruppati", sono "criminali" e per questo motivo la sinistra modenese si svegli e utilizzi gli strumenti che il Governo ha messo a disposizione e cristallizzati nel cosiddetto Decreto Caivano".