Il dramma dello studente israeliano: "Mio zio ancora ostaggio di Hamas"

Modena, 29 gennaio 2024 – “E’ dal 7 ottobre che mio zio, Ohad Ben Ami, è ostaggio di Hamas. Mia zia, invece, l’hanno rilasciata soltanto dopo 54 giorni. È un inferno, ma quando arriverà il giorno in cui potrò guardarmi indietro, voglio essere consapevole di aver fatto tutto quello che era possibile fare per loro". Non fa nemmeno in tempo a sedersi, Shoval Abend, che la sua mente lo riporta lì, in quel preciso istante in cui – nel kibbutz di Be’eri – i terroristi hanno preso in ostaggio due dei suoi parenti.

Il dramma dello studente israeliano Shoval, dell'università di Modena: "Mio zio ancora ostaggio di Hamas"

Da ormai tre anni, il ventisettenne israeliano vive e studia medicina a Modena, città in cui ha voluto intraprendere il suo percorso universitario per diventare, un giorno, un chirurgo cardiovascolare: "Il mio obiettivo è quello di aiutare gli altri. Un valore che deriva dalla mia ’kibbutz’, dalla mia comunità". La kibbutz di cui parla, si trova proprio "a quattro chilometri da Gaza – spiega Shoval –. La maggior parte di noi israeliani, così come i palestinesi, vuole la pace. Sapremmo perfettamente coesistere. E siamo consci che a rimetterci, in queste situazioni, sono sempre i civili. Da entrambe le parti...".

L’orrore della guerra, infatti, Shoval lo conosce bene: "I terroristi sono arrivati a casa dei miei zii, hanno distrutto la loro abitazioni, portato via i loro soldi, i loro documenti e li hanno portati via. La zia è tornata, ma suo marito invece è ancora lì e noi non abbiamo alcuna notizia, nemmeno sappiamo se è vivo o morto – riavvolge il nastro –. Allo stesso tempo, conoscendo mio zio, so che anche per lui non sapere nulla di quello che accade fuori, non sapere come stanno le sue figlie, lo devasta. Non sa nemmeno che sua moglie è stata liberata".

Non solo. "Gli ostaggi non hanno cibo, non hanno nulla – continua il giovane – è un’angoscia continua. Ho scritto anche a Noa, che stasera (ieri sera, ndr ) canterà al Duomo. Anche lei ricorderà mio zio. Per noi è molto importante, stiamo facendo di tutto per mantenere i riflettori accesi su questa situazione. Vogliamo fare tutto quello che è in nostro potere affinché gli ostaggi possano tornare indietro. Ci sono persino bambini lì. Dobbiamo continuare a fare tutto quello che è in nostro potere, applicare questa pressione ’indiretta’, per far capire che la cosa più importante della vita, è la vita stessa".

g. d. c.