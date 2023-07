Studente modenese di 25 anni muore in Olanda

Modena, 12 luglio 2023 – Un 25enne modenese, Ruben Biskupec, originario della Croazia, ha perso la vita in Olanda in circostanze che non sono ancora note. Il giovane, che si trovava in Olanda per motivi di studio, era molto conosciuto nella città emiliana per essere stato un giocatore di spicco di rugby. I genitori del 25enne, che a Modena gestiscono un ristorante, si stanno recando in Olanda per capire che cosa sia accaduto al figlio.

Notizia in aggiornamento