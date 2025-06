Studentessa ferita, mentre usa il tosaerba durante lo stage: rischia di perdere 3 dita

Modena, 13 giugno 2025 – Era al secondo giorno del suo stage, quello che permette ai ragazzi di alternare scuola e lavoro. Per cause ora al vaglio dei carabinieri ha utilizzato un tosaerba all’esterno dell’azienda in cui svolgeva il progetto e si è ferita gravemente alla mano sinistra, rischiando di perdere tre dita. Vittima del grave infortunio una studentessa 17enne di Castelfranco Emilia e ora i militari, insieme ai colleghi dell’ispettorato, stanno svolgendo i dovuti accertamenti per verificare eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto. L’episodio risale allo scorso 4 giugno ed è avvenuto all’interno di un vivaio cittadino. La famiglia della ragazzina ha subito sporto denuncia a seguito dell’episodio. Da quanto si apprende la minore appunto, insieme a un gruppo di compagne di classe aveva appena iniziato lo stage nell’azienda in questione.

Un percorso formativo inserito nell’ambito del progetto scolastico, quindi in concerto con l’istituto frequentato dalla ragazzina. Pare che ‘l’accordo’ prevedesse lo svolgimento di attività di carattere formativo, quindi se va eventuale utilizzo di materiali o strumenti ma anche su questo aspetto le indagini sono in corso. Fatto sta che la 17enne avrebbe poi utilizzato un tosaerba messo a disposizione dell’azienda per poi iniziare a tagliare l’erba all’esterno del vivaio, sul ciglio della strada e da sola. Senza quindi la presenza di un ‘affiancatore’. Mentre svolgeva l’attività in questione - quindi manutenzione del verde - la studentessa avrebbe inavvertitamente perso il controllo dello strumento ferendosi gravemente alla mano. Sarebbe stato un passante ad accorgersi della presenza della ragazzina ferita sulla strada per poi chiamare subito i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che dopo le prime medicazioni hanno trasportato la minore in ospedale. La giovane è stata poi ricoverata d’urgenza nel reparto di chirurgia della mano al policlinico è sottoposta ad un delicato intervento urgente su tre dita della mano sinistra. Non è ancora possibile sapere se la giovane riacquisterà l’uso completo dell’arto.

Dopo una settimana di ricovero la ragazza è stata poi dimessa. Sul posto, appunto sono intervenuti i carabinieri insieme ai colleghi dell’ispettorato del lavoro che hanno dato il via alle indagini. Intanto la famiglia della studentessa, attraverso il proprio legale ha sporto denuncia affinché vengano verificate eventuali responsabilità. “Un episodio che può sottendere gravissime responsabilità - commenta l’avvocato della famiglia, Henrich Stove - anche in considerazione del massimo scrupolo che si deve porre quando si ricevono studenti nell’abito di percorsi formativi con le scuole”.