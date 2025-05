Studentessa investita da un’auto

Una ragazzina di 14 anni è stata investita da un’auto ieri mattina mentre stava andando a scuola a piedi. L’incidente è accaduto intorno alle 8 in strada Formigina. Per fortuna la giovane studentessa è stata urtata solo di striscio ed ha riportato una ferita ad un piede e tanto spavento. La ragazzina, da quanto ricostruito dai tanti testimoni e dagli agenti incaricati dei rilievi stava attraversando strada Formigina, all’incrocio con via Corni. Un incrocio regolato da semaforo pedonale, le strisce zebrate risultano in realtà in parte cancellate, ma che a quell’ora era anche presidiato da un volontario per la sicurezza stradale. Mentre la studentessa attraversava la strada è stata investita di striscio da un’auto, il conducente si è subito fermato per prestare soccorso ed è stato anche aiutato dagli esercenti presenti in zona. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo avere valutato in loco le condizioni della studentessa che per fortuna non sono apparse gravi, hanno accompagnato la ragazza all’ospedale di Baggiovara per tutti gli accertamenti. Sul posto anche la polizia locale di Modena che ha eseguito i rilievi dell’incidente.

Nei giorni scorsi un’altra ragazzina è stata coinvolta in un incidente mentre attraversava la la strada per raggiungere la scuola, alle medie Calvino di via Fermo Corni. E questo ad appena una settimana da quanto accaduto in viale Italia dove una 14enne era stata travolta mentre era in bicicletta tra via Schiocchi a via Corni. La minorenne è stata ricoverata a cusa delel fratture riportate. Insomma, i casi di investimenti sono sempre più frequenti e riguardano inparticolare giovani che vanno a scuola. E questo è molto preoccupante.