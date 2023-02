Studentesse violentate in auto, rito abbreviato per l’accusato

Erano arrivate in città nell’ambito del progetto Erasmus. Due amiche irlandesi di appena vent’anni, legate dalla voglia di conoscere nuovi amici, nuovi luoghi ed entusiaste per un’esperienza di studio che avrebbe dovuto arricchirle e lasciare loro ricordi importanti. Invece il viaggio a Modena, per le due ragazze, si è trasformato in un incubo ‘indelebile’. E’ stato incardinato ieri il rito abbreviato nei confronti del 27enne carpigiano accusato di violenza sessuale nei confronti delle due presunte vittime. L’episodio risale allo scorso tre marzo, quando le giovani amiche si erano recate in un locale modenese per trascorrere la serata. Qui le due 20enni, in compagnia di altri amici avevano conosciuto il 27enne con il quale avevano bevuto qualche drink. In base alle accuse il giovane aveva già tentato un approccio nei confronti di una delle amiche, attirandola a sé e baciandola. La giovane – sempre in base alla denuncia presentata dalle ragazze – aveva rifiutato le avances del 27enne e al termine della serata il ragazzo si era proposto di riaccompagnarle a casa. Da quel momento sarebbe iniziato l’incubo. Infatti, secondo le accuse, il giovane durante il viaggio in auto, avrebbe accostato il veicolo in un’area di servizio per poi immobilizzare una delle due amiche, seduta al suo fianco, obbligandola ad un rapporto sessuale. Non solo: approfittando delle condizioni di ubriachezza dell’altra presunta vittima, seduta nei sedili posteriori, il 27enne l’avrebbe spogliata per poi molestarla sessualmente. Le studentesse erano state sentite nell’ambito dell’incidente probatorio e, chiuse le indagini, la procura aveva chiesto il processo per l’imputato.

Oggi, a seguito di quella terribile notte le giovani sono entrambe in cura, una in terapia e l’altra affidata ad un reparto psichiatrico, avendo tentato un gesto disperato lo scorso ottobre. "All’udienza preliminare celebratasi in data odierna (ieri, ndr) la sottoscritta si è costituita parte civile in rappresentanza delle due ragazze irlandesi vittime di violenza sessuale e l’imputato è stato ammesso al rito abbreviato", sottolinea l’avvocato delle giovani amiche, Giulia Giusti. La discussione è stata rinviata al prossimo 22 maggio, davanti al dottor Andrea Scarpa.

Si tratta di una vicenda molto delicata, le ragazze sono tutt’ora alle prese con le conseguenze della violenza subita, che ha lasciato indelebili strascichi nelle loro vite. Rientrate in Irlanda, sono state prese in carico dal servizio sanitario nazionale per le terapie necessarie (a suo tempo già intraprese in Italia), avendo peraltro vissuto momenti di estrema difficoltà.

L’impegno è profuso nell’unica direzione di ottenere giustizia per queste giovani ragazze, che erano venute in Italia all’inseguimento di un sogno, che si è presto trasformato in un incubo.

Valentina Reggiani