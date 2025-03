Studenti a lezione di sicurezza stradale

Cinquecento giovani sassolesi a lezione di sicurezza stradale. In piazza Garibaldi, ieri mattina, sono stati allestiti diciassette stand che spaziavano di test di guida sicura alle manovre di soccorso: coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori, in collaborazione con il Comune di Sassuolo, Autobrennero e la Polizia Stradale hanno organizzato il progetto ’ABC’. Ancora oggi, nel nostro Paese, l’incidente stradale è la prima causa di decesso per la fascia 15-29 anni. Dati e numeri che fanno rabbrividire, a fronte di quelle che sono vite umane precocemente spezzate, talvolta per sregolatezza talvolta per sbadataggine. Proprio partendo da tale assunto, ragazzi e ragazze sono stati istruiti sulla corretta condotta stradale - anche alla luce del rinnovato Codice della Strada.

Prima, gli studenti hanno partecipato a una formazione al teatro Carani e, successivamente, sono usciti nello spiazzo adiacente (piazza Piccola) per toccare con mano quella che si potrebbe definire la ‘cultura della sicurezza’.

"La sicurezza stradale non è un gioco – ha spiegato il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini - eppure, è fondamentale educare soprattutto i più giovani a questi temi in maniera coinvolgente, attiva e dinamica. È questa l’idea del progetto ‘ABC – L’Autostrada del Brennero in Città’ che ci ha trovato entusiasti sin dal primo momento di patrocinare l’iniziativa. Una giornata in cui i ragazzi delle scuole sassolesi potranno articolarsi tra le varie postazioni. Ascoltare, inoltre, le testimonianze della Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per conoscere, capire e in futuro mettere in pratica consigli ed avvertenze ricevute da chi, tutti i giorni, si trova ad affrontare le tragedie che quotidianamente si verificano sulle strade di tutta Italia".

Durante i cento minuti formativi che hanno scandito la mattinata, gli educatori hanno catturato l’attenzione dei giovani alternando consigli e informazioni - da come utilizzare correttamente una piazzola di emergenza a cosa fare in caso di guasto al veicolo - con video popolati di drammatici incidenti. Non sono mancate risate e qualche lacrima, a testimonianza di un alto coinvolgimento dei ragazzi, rinforzato dalla partecipazione, per classi, a un quiz in tempo reale sui temi trattati. A rispondere meglio di tutti è stata la la 4ªC dell’istituto superiore Alessandro Volta, la quale si aggiudicherà un premio di 1.500 euro da tramutare in materiale scolastico.

Gabriele Arcuri