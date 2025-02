"Studenti a rischio, abbiamo chiesto il certificato ma ancora nulla"

Anche la lista civica Frazioni e Castelfranco, il cui capogruppo in consiglio comunale è la consigliera Silvia Santunione, è intervenuta sull’episodio della rottura del vetro di una finestra alle scuole Marconi, la cui ristrutturazione è stata inaugurata poco più di un anno fa.

"Questo episodio, di estrema gravità – rileva la lista civica con una nota pubblicata anche sul proprio profilo social – solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza dell’edificio e sulle condizioni in cui ogni giorno bambini, insegnanti e operatori scolastici svolgono le loro attività. È inaccettabile che, dopo anni di lavori di ristrutturazione e investimenti per la riqualificazione della scuola, si verifichino episodi che mettono a rischio l’incolumità di chi frequenta l’istituto. La scuola – prosegue Frazioni e Castelfranco – è un luogo di formazione e crescita, ma prima ancora deve essere un ambiente sicuro. Il diritto allo studio passa necessariamente attraverso il diritto alla sicurezza: nessun genitore dovrebbe vivere con l’ansia di lasciare i propri figli in un edificio che potrebbe rivelarsi pericoloso, così come nessun lavoratore dovrebbe prestare servizio in condizioni di rischio. Chiediamo con fermezza che vengano effettuati immediati accertamenti per verificare la tenuta strutturale dell’edificio e che venga reso pubblico il certificato di collaudo, più volte richiesto e mai consegnato".

"Inoltre, – scrivono – sollecitiamo un’azione tempestiva da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza degli spazi scolastici, prevedendo ispezioni approfondite su tutte le strutture portanti e le installazioni a rischio. Non possiamo permettere che la sicurezza nelle scuole sia considerata un aspetto secondario o rimandabile. Servono risposte chiare e interventi concreti per garantire che simili episodi non si ripetano".

m.ped.