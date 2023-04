Studenti al centro salute di Florim Simulazioni mediche con i robot

Si è concluso ieri il percorso del progetto promosso da Ospedale di Sassuolo che ha visto coinvolte le classi quarte del Selmi Biologico di Modena. L’iniziativa, svoltasi con due appuntamenti in Florim, ha coinvolto circa 180 studenti dell’Istituto modenese, che hanno avuto modo di conoscere l’azienda e approfondire in modo particolare le attività del Centro salute&formazione, lo spazio nato nel 2014 all’interno dell’headquarter fioranese di Florim in collaborazione con Ospedale di Sassuolo. La dott.ssa Marcella Camellini, medico cardiologo presso l’Ospedale sassolese, nonché Coordinatore del training Site AHA e Responsabile Scientifico Progetto salute&formazione, ha spiegato la nascita e l’evoluzione della partnership tra azienda privata e struttura sanitaria – il Centro è infatti il primo e unico esempio in Italia all’interno di una industria privata – mentre Ermentina Bagni, direttrice dell’Unità di Cardiologia dell’Ospedale di Sassuolo ha parlato di sani stili di vita e fattori di rischio cardiovascolari.

Dopo la parte introduttiva gli studenti hanno potuto vivere tre diverse esperienze di Simulazione Medica Avanzata, seguendo dal vivo i manichini-robot ad altissima tecnologia presenti nel Centro salute&formazione.

Il momento pratico è stato molto apprezzato dai ragazzi.