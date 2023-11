Studenti in marcia: "Stop alla violenza"

Cento nuovi accessi, 6 in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 146 donne accolte, 46 delle quali in continuità. Sono questi i numeri del 2022 del Centro Antiviolenza del Distretto Ceramico presentati ieri mattina al Crogiolo Marazzi nel corso dell’evento "Libere dalla violenza", organizzato dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Preludio all’appuntamento al ‘Crogiolo’, la marcia silenziosa che ha raccolto numerose classi degli istituti superiori cittadini e che, da piazzale Porrino, ha portato i partecipanti alla manifestazione anche in piazza Garibaldi, dove era stata collocata un’istallazione che ricorda l’importanza della giornata. Al Crogiolo la musica degli allievi della Scuola ‘Olinto Pistoni’ e le performance degli attori di Sted hanno fatto da cornice alla presentazione del centro antiviolenza ‘Tina’ che, promosso dall’Unione in sinergia con il settore Politiche Sociali dell’Unione e gli Assessorati alle Pari Opportunità, accoglie, ascolta e sostiene le donne vittime di violenza, la maggioranza delle quali (68%) è italiana. La mattinata presso il Crogiolo ha poi visto la premiazione del contest #liberedallaviolenza riservato agli studenti degli istituti superiori: primo classificato il video della 4° A del ‘Volta, secondo quello di quattro ragazzi della 4° B del Morante mentre al terzo posto si sono classificati altre tre ragazzi, che frequentano anche loro la 4° B del Morante. Il centro, un servizio in sinergia tra il settore Politiche Sociali dell’Unione e gli Assessorati alle Pari Opportunità, accoglie, ascolta le donne vittime di violenza e le sostiene, nel rispetto delle loro scelte, per uscire da una situazione di maltrattamento. A loro viene offerto anche una consulenza psicologica e legale.

Stefano Fogliani