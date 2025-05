Studenti meritevoli. Premi dalla Fondazione

Una serata di festa e riconoscimenti per celebrare il merito e il talento di oltre 110 tra studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Sono 130mila gli euro assegnati nell’ambito dell’edizione 2025 dei ‘Premi Istruzione’ promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Anche quest’anno, accanto agli alunni, il premio ha confermato la volontà di valorizzare il ruolo dei docenti con il riconoscimento alle migliori progettualità didattiche, e ciò, come ha affermato il presidente Mario Ascari, "al fine di sottolineare l’importanza di dare visibilità all’impegno della scuola nel suo insieme, valorizzando sia l’opera degli insegnanti che la partecipazione degli studenti e delle loro comunità".

Sul palco del Teatro comunale si sono alternati i diplomati delle scuole superiori, premiati con 800 euro ciascuno, i laureati triennali e magistrali che hanno ricevuto 1.000 euro, e i laureati a ciclo unico insigniti di premi da 2.000 euro. Riconoscimenti speciali da 2.500 euro sono stati destinati alle migliori tesi di laurea conseguite in Unimore da studenti residenti nei comuni in cui opera la Fondazione. Il premio Idee Didattiche ha previsto assegni da 5.000 euro: 1.000 euro al docente o al team promotore del progetto e 4.000 euro all’istituto scolastico, per potenziare l’attività didattica della scuola di appartenenza. A questi si sono aggiunte le menzioni speciali per progetti distintisi per innovazione e qualità.

"Vogliamo celebrare l’eccellenza e l’impegno di studenti e insegnanti – ha proseguito Ascari - e sottolineare allo stesso tempo quanto sia importante la comunità e il sistema istituzionale per creare le condizioni favorevoli alla crescita individuale e collettiva. Conoscenza e formazione sono le chiavi per crescere come persone e come comunità. Per questo investire nella scuola è una missione per la Fondazione".