Studenti promuovono la via Romea Imperiale

La scuola media Montecuccoli e la Romea Imperiale insieme per far conoscere il territorio. "Le bellezze dei propri luoghi – spiegano – spesso non sono abbastanza conosciute, mentre si è attratti da località turistiche più o meno lontane; viceversa avere una percezione anche appena approfondita di ciò che la propria terra offre, può essere non solo piacevole ma anche utile a produrre sviluppo e crescita. Tra coloro che potrebbero trarre indubbi benefici da una migliore consapevolezza in questa direzione, ci sono sicuramente le nuove generazioni il cui futuro, a volte purtroppo comporta un trasferimento finalizzato a trovare sbocchi professionali". Anche a questo scopo l’Associazione di Promozione Sociale via Romea Imperiale ha proposto alla scuola media Montecuccoli di Pavullo un percorso formativo di durata triennale basato sulla considerazione che percorrere a piedi o in bici una via storica sia un importante strumento per indagare in modo intelligente i luoghi, le comunità e le tradizioni. Il titolo del progetto è "Apri gli occhi: cerca con la via Romea Imperiale le bellezze storiche, naturali e i prodotti tipici". Gli studenti coinvolti appartengono a tre classi prime e il percorso proseguirà negli anni successivi, con ambiti territoriali diversi mentre i ragazzi saranno quelli delle seconde. La metodologia è simile ad una caccia al tesoro e i ragazzi dovranno ricercare le "mete" da raggiungere applicando diverse discipline scolastiche aiutati dagli insegnanti e dagli esperti della via. Ma il progetto non finisce qui: il lavoro dei ragazzi delle medie verrà raccolto in una pubblicazione ed esposto in una mostra fotografica, a disposizione della cittadinanza tutta.

w.b.