"Studenti protagonisti anche sul palcoscenico"

La Fondazione Teatro Comunale di Modena propone numerose attività dedicate ai ragazzi e alle scuole e nell’ottica di coinvolgere sempre più giovani aderisce anche quest’anno al Campionato di Giornalismo de ’Il Resto del Carlino’.

Tantissime le occasioni per gli studenti di approcciarsi al teatro con un cartellone ricco, variegato e stimolante per le nuove generazioni. La stagione ’Musica Su Misura’ si è aperta, infatti, giovedì 31 ottobre con ’Pierino e il lupo vegetariano’, spettacolo musicale con orchestra, attori e cartoni animati. Venerdì 13 dicembre è andata in scena la produzione del teatro ’Il piccolo spazzacamino’ di Britten. Nelle due recite scolastiche i ragazzi delle scuole hanno potuto partecipare direttamente, interpretando alcuni brani insieme alla Scuola Voci Bianche del teatro. Il 16 gennaio in scena ’L’Insalata sotto il cuscino-Storie di disordini e di adolescenti’ nell’ambito del progetto Leggere per Ballare, lo spettacolo è stato realizzato dalle scuole di danza di Modena aderenti alla Federazione nazionale delle Associazioni Scuole di danza.

Il 7 febbraio in scena ’Fiabe a colori-Storie di pace e libertà’, spettacolo musicale con attori e musica dal vivo. Il Teatro propone, inoltre, attività e iniziative per avvicinare il pubblico giovane come, ad esempio, la visita al Comunale a cura di Elisa Pagliarini che accompagna i ragazzi nelle sale e negli spazi del Teatro (palcoscenico, laboratori, sala di scenografia…) evidenziandone le caratteristiche storiche e tecniche e le diverse funzioni spettacolari. Tra le tante iniziative su misura per i giovani troviamo anche ’Ora d’Opera – Il melodramma entra nelle scuole’: l’incontro, a cura di Luca Benatti, realizzato direttamente nelle scuole, consente ai bambini e ai ragazzi, di entrare in contatto con il melodramma, le sue storie, i suoi personaggi, le sue indimenticabili melodie. In collaborazione con Master in tecnica vocale e interpretazione del repertorio del Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli (docente Raina Kabaivanska).

Troviamo, infine, ’Lirica a strisce – L’opera a fumetti’: la trasposizione in fumetto di alcune opere prodotte dal Teatro.

Nel corso della stagione sono, inoltre, previste agevolazioni e convenzioni per i giovani iscritti all’Università di Modena e Reggio Emilia. "L’attività del Teatro dedicata al pubblico più giovane – afferma il direttore, Maestro Aldo Sisillo (nella foto) – non si limita ad ospitare spettacoli dedicati, ma è impegnata anche in vere e proprie produzioni che utilizzano linguaggi musicali, gestuali e visivi legati alla contemporaneità".