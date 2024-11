Studenti rapinati, è allarme. Riunione tra famiglie e prof

Sono quotidiane ormai le aggressioni e le rapine ai danni di giovanissimi studenti all’esterno degli istituti scolastici. Solo al Selmi, Polo Leonardo, negli ultimi giorni sono stati minacciati sette minori e a colpire sono per lo più coetanei di origine straniera. Ragazzini che si presentano armati di coltello e che, di fronte ad un rifiuto, non di rado pestano le vittime. La preoccupazione è tanta non solo tra i genitori ma anche tra docenti e dirigenti scolastici. Per questo motivo il Coordinamento Presidenti Consigli di Istituto della Provincia di Modena ha indetto un momento di riflessione e condivisione tra tutti gli attori che vivono la scuola: famiglie, studenti e personale scolastico. L’incontro è previsto online domani sera e allo stesso sono invitati genitori, studenti, docenti e ATA dei Consigli di Istituto di Modena e provincia di tutte le scuole di ogni ordine e grado ma anche dirigenti scolastici e vice, per concordare una prospettiva comune a tutte le persone coinvolte. "Il confronto è necessario per trovare strategie condivise – sottolinea Monica Secchi presidente del consiglio di istituto del Corni tecnico e liceo (istituti frequentati dai figli) e membro del coordinamento –. Siamo stati contattati dai genitori delle varie scuole perché sono obiettivamente preoccupati a fronte di numerosi episodi di violenza che riguardano un po’ tutte le scuole e la stazione delle autocorriere. La preoccupazione riguarda anche il personale docente e non: anche loro sono all’interno delle scuole e in prima linea in queste situazioni.

Abbiamo per questo provato a convocare questo primo incontro a cui abbiamo invitato tutti i membri dei consigli di istituto, rappresentanti delle famiglie, degli studenti delle scuole superiori, docenti e personale Ata. L’obiettivo – spiega Secchi – è quello di condividere un appello alle istituzioni affinchè ci sia attenzione a questo tema: non possiamo lasciare i ragazzi in questa situazione. Le azioni servono e in maniera concreta e veloce". Per quanto riguarda la prevenzione, secondo Monica Secchi è fondamentale l’istituzione di un presidio delle forze dell’ordine nei punti più critici. "Le forze dell’ordine si sono attivate ma, sicuramente, i presidi vanno intensificati – sottolinea –. Siamo consapevoli dei limiti che ci sono in tema di organici, non possono essere presidiate tutte le scuole ma una strategia va adottata: al Polo Leonardo e alla stazione delle autocorriere gli episodi sono stati purtroppo parecchi. Poi potrebbero essere utili telecamere all’esterno delle scuole, alle fermate degli autobus poiché sicuramente fungerebbero da deterrente. La priorità è di evitare che questi episodi accadano" rimarca. La mamma modenese sottolinea anche come i genitori abbiano notato sempre più violenza tra i giovanissimi. "Soprattutto ai danni di ragazzini che oggettivamente non portano a scuola oggetti di valore: eppure sono continui i furti e le rapine per portare a casa pochi spiccioli.

Giovedì sera abbiamo convocato un incontro online, un primo step per confrontarsi: un appello alle istituzioni va fatto.

Non tutti possono andare a prendere i figli a scuola e non è comunque una soluzione praticabile e neppure giusta, rispetto all’autonomia che i nostri figli devono acquisire" conclude.

