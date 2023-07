Studenti stranieri a Castelfranco: degustazioni ed eccellenze all'Acetaia Gambigliani

Una ventina di studenti provenienti da diversi Paesi del mondo, dal Brasile, all’Argentina, alla Francia, alla Spagna, hanno visitato ieri l’acetaia Gambigliani Zoccoli di Gaggio, facente parte del Consorzio Produttori Antiche Acetaie, per apprendere sul campo i segreti dell’aceto balsamico tradizionale di Modena. Gli studenti fanno parte della First International Summer School of Scientific Gastronomy di Parma. Assieme a loro, tre guru della cucina, che hanno suggerito abbinamenti insoliti tra aceto balsamico tradizionale e altri alimenti. Accompagnati da Davide Cassi, padre della cucina molecolare italiana, sono infatti intervenuti Francois Chartier, esperto a livello mondiale di abbinamenti aromatici, e Pere Castells, uno dei più noti studiosi internazionali del rapporto tra scienza e cucina. Si è potuto così mettere in pratica una nuova teoria degli abbinamenti gastronomici, frutto della collaborazione tra lo Chartier World Lab, diretto da Francois Chartier, e il Future Cooking Lab e la Network Unit dell’Università di Parma. A fare da cicerone è stato lo stesso padrone di casa, Mario Gambigliani Zoccoli: "Il 2023 dell’aceto balsamico tradizionale sta andando benissimo. Solo presso la nostra acetaia, ogni settimana, accogliamo tra i 150 e i 200 turisti. Non dobbiamo dimenticare le grandi potenzialità di questo prodotto: il turista culturale, infatti, visita Modena al suo terzo o quarto viaggio in Italia, dopo essere andato in città più grandi. Ma il turista gastronomico, ha la direttrice tra Parma e Bologna, e quindi anche Modena, come prime tappe".

m.ped.