Studenti sul set a lezione di cinema

Si terranno fino a sabato al Mulino di Calcina di Frassinoro le riprese del cortometraggio ‘Le orme blu’ diretto da Francesco Barozzi. Nell’occasione il comune di Frassinoro ha avviato con la locale scuola media una serie di attività educative e formative. Si parlerà delle tematiche del cortometraggio e delle varie figure del cinema, con visite guidate sul set per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema, facendo scoprire loro il lavoro quotidiano dietro le quinte.

"Nella prima lezione introduttiva -spiegano dal Comune- i ragazzi hanno imparato come nasce un film: dall’idea alla sceneggiatura, fino all’organizzazione di una troupe cinematografica, approfondendo i ruoli di regista, direttore della fotografia, scenografo, tecnico luci, truccatori e costumisti. Gli studenti hanno potuto osservare autentiche sceneggiature, bozzetti, costumi e strumenti tecnici, e concludere l’incontro con la visione di un cortometraggio commentandone insieme le varie fasi di produzione, il casting e le sfide affrontate sul set. Un’esperienza formativa che accende la curiosità e la passione per il cinema".

Il corso, finanziato dal Comune di Frassinoro, è condotto da alcuni membri della troupe del cortometraggio "Le ore blu" prodotto da Pongofilms in collaborazione con Cinemanudo, col sostegno della Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, e con il patrocinio del Comune di Frassinoro, del Comune di Modena, e di ARCI Modena.

"Il corto che si stà girando a Frassinoro -spiegano da Emilia Romagna Cultura- è interpretato da Federico Vanni (Dostoevskij, Esterno notte), Roberto Serpi (Il muto di Gallura, Un passo dal cielo) e Francesco Colussi (Ginko all’attacco, Vita di un uomo), ci porta nella vita di un allevatore emiliano, speranzoso di riabbracciare il figlio, soldato arruolato nell’esercito ucraino e disperso. La produzione si è impegnata a creare un legame forte con il territorio: coinvolgendo i cittadini di Frassinoro per comparti chiave, come l’aiuto costumista, i servizi alberghieri e il catering e, per gli alloggi di troupe e cast, ha privilegiato strutture ricettive del territorio. Realizzati in co-produzione con Scarabeo Entertainment, la fase di postproduzione, editing e color correction si terrà presso il Cineporto dell’Emilia-Romagna, a Fiorano Modenese. In linea con il protocollo green, inoltre, ha avviato accordi con fornitori locali sia per i servizi sia per le necessità di produzione, al fine di ridurre l’impatto ambientale e di valorizzare le risorse del luogo.

