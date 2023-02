Studenti universitari nell’ex caserma Sant’Eufemia, c’è il via libera

Può partire il recupero dell’ex caserma dei carabinieri Sant’Eufemia destinato a diventare una residenza per studenti universitari, ricercatori e dottorandi fuori sede con servizi e spazi comuni al piano terra per coloro che vi risiedono e per l’intero quartiere.

Il Consiglio comunale di Modena, ha infatti dato il via libera all’unanimità al permesso di costruire convenzionato illustrato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli in favore della società Investire sgr spa, volto appunto alla trasformazione urbanistico-edilizia del complesso accessibile da via Sant’Eufemia per una superficie complessiva di quasi 16 mila metri cubi.

"La proposta progettuale presentata – ha spiegato Vandelli – rappresenta un indubbio interesse pubblico per l’intera collettività in quanto prevede il recupero, la riqualificazione e valorizzazione di un immobile in pieno centro storico in disuso dal 2006, anno della dismissione della caserma dei Carabinieri. Trattandosi di un edificio vincolato – ha proseguito – è previsto un restauro scientifico con cambio d’uso e aumento di carico urbanistico, per favorire l’insediamento di una struttura universitaria di oltre 70 posti letto, oltre a servizi integrativi all’abitare e spazi di aggregazione al piano terra".

L’ok al progetto edilizio con la convenzione urbanistica che disciplina la realizzazione dell’intervento arriva dopo che, lo scorso luglio, lo stesso Consiglio comunale aveva dato il via libera all’accordo di gestione per 15 anni del comparto, stipulato tra Comune di Modena, Fondazione di Modena e Investire sgr, gestore del Fondo Emilia-Romagna Social Housing (Fersh). Il complesso dell’ex Caserma si sviluppa con una forma pseudoquadrata attorno a un chiostro porticato centrale ed è costituito su più piani: terra, ammezzato, primo, secondo, terzo (sottotetto) con area annessa e pertinenziale, oltre a un piccolo deposito. L’intervento di restauro prevede la realizzazione di 18 unità immobiliari per un totale di 73 posti letto a canone calmierato destinati a studenti universitari fuori sede, oltre alla riqualificazione del piano terra della corte. Gli alloggi – di cui uno da 6 posti letto, i restanti suddivisi tra alloggi da 5, 4, 3 e 2 posti letto - saranno completamente arredati e pronti all’uso. Gli spazi comuni al piano terra nella parte interna della corte, pari a 450 metri quadrati, saranno presi in locazione dalla Fondazione di Modena per un periodo di almeno 13 anni e verranno destinati a servizi integrativi.