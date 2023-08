Studiare Ferrara, modello virtuoso "Ora serve il coraggio di cambiare Vanno coinvolte le associazioni"

di Gianpaolo Annese

"Occorre approfondire quanto accaduto nelle realtà più virtuose, assimilabili a Modena. Ferrara è un modello di riferimento per esempio, non da copiare pedissequamente, ma per valutare in quale direzione debba procedere Modena nei prossimi mesi". Il sondaggio sul gradimento del porta a porta induce alcune riflessione nel presidente di Federconsumatori Marzio Govoni.

Govoni, perché a Ferrara la raccolta funziona e riscuote consenso?

"Il porta a porta domestico è limitato al centro storico (ma dove sono comunque disponibili isole ecologiche di base) e alle zone a bassa densità abitativa, campagna e qualche frazione. Nel resto della città i vecchi cassonetti sono stati sostituiti dalle isole ecologiche: carta, plastica, vetro sono conferite con il metodo tradizionale, mentre l’indifferenziata è gestita con calotta, accessibile mediante carta smeraldo, e produce la tariffazione puntuale".

Più cassonetti insomma. A Modena si tratterebbe di una sostanziale marcia indietro.

"A Modena non si può tornare semplicemente alla situazione precedente. Ma nemmeno è possibile continuare così. Occorre recuperare il rapporto coi modenesi. ‘Ci hanno spiegato come, ma non perché’, è una affermazione tra le tante raccolte con la nostra indagine. È più che mai necessario spiegare ai modenesi non solo come si fa la raccolta differenziata, ma soprattutto perché la si fa".

Che fare adesso?

‘Ci vuole il coraggio di cambiare, subito’, dicono i cittadini. Un tema di questa rilevanza doveva a nostro parere essere affrontato con la proposta, da parte dell’Amministrazione, di un vero e proprio progetto di comunità, che avrebbe dovuto coinvolgere il mondo associativo modenese. Avrebbe dovuto mettere al centro il risultato, cioè l’abbandono del 61%, dell’ultimo posto per raccolta differenziata che oggi Modena fa registrare tra le città capoluogo di provincia in Emilia Romagna. È poi necessario marcare una importante discontinuità".

Cosa intende?

"Pensiamo a un organismo che verifichi gli esiti dello sforzo generale per far crescere la differenziata, anche in riferimento a quanto accade e accadrà sul fronte termovalorizzatore, il cui superamento entro il 2034, senza ambiguità, deve essere riportato al centro di ogni discussione. Così come un altro dei temi sui quali questo soggetto potrebbe essere coinvolto è quello, centrale, delle modalità di passaggio alla tariffazione puntuale, una delle richieste più forti avanzate dai modenesi".

Il tempo non favorirà l’assimilazione del nuovo modello da parte della comunità modenese?

"Potrebbe non essere così. L’area della città dove si registrano i giudizi più duri è quella che per prima ha introdotto le innovazioni (Quartiere 4, Madonnina, San Faustino, Quattro Ville). In luogo dell’affievolimento sembra crescere, al contrario, un forte risentimento per la mancata risoluzione dei problemi".

In molti dicono nel vostro sondaggio che ‘Modena è tornata indietro’, un giudizio particolarmente drastico.

"Probabilmente molti cittadini esagerano, ma perché gran parte dei modenesi è orgogliosa della propria città. Una recente indagine sulla raccolta rifiuti a Roma ha attribuito un giudizio dei cittadini (scala 1-10) sintetizzato dal voto 4,6. A Modena siamo a 4. Sembrano valutazioni simili a quelle che riscontriamo sui temi sanitari. La Sanità modenese resta una eccellenza nel panorama nazionale, ma ha subito un deciso peggioramento negli anni; da qui un giudizio negativo di tanti cittadini, che penalizza il sistema oltre i demeriti effettivi".