Studio di commercialisti cerca un impiegato Studio a Vignola cerca impiegato amministrativo con esperienza minima di 4-5 anni, preferibilmente in ambito commercialista. Richiesto diploma in Ragioneria o laurea in Economia. Conoscenza software Team System preferibile. Candidature entro 08/03/2024 su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o app LavoroXTe.