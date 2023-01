Studio pubblicato su rivista prestigiosa

Lo studio, condotto dalla equipe modenese col coinvolgimento di 5 centri, tre europei e due americani, tra i quali il Centro di Modena rappresenta quello a maggiore volume di casi robotici, ha suscitato l’interesse della comunità scientifica ed è stato pubblicato su JAMA Surgery, una rivista molto prestigiosa. Dimostra come l’approccio robotico è in grado, in maniera statisticamente significativa, di ridurre la degenza ospedaliera post-operatoria e la degenza in terapia intensiva, di ridurre il rischio di insufficienza epatica post-resettiva e di garantire la medesima radicalità oncologica rispetto all’approccio tradizionale a cielo aperto, espresso in termini di sopravvivenza a lungo termine e libera da malattia.