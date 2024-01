Stuffione omaggia i ’suoi’ artisti: "Così celebriamo il loro talento"

Stuffione, piccola frazione di Ravarino, rende omaggio ai suoi artisti, decani di una associazione che si raccoglie attorno a "Gli artisti di Bottega", con un’esposizione collettiva che raccoglie una quarantina di opere, allestita presso l’Azienda agrituristica "Il Biancospino". "Assieme al titolare del Biancospino, Eris Gualtieri – racconta il promotore della mostra Mario Resca, culture di storia e cultura locale – abbiamo organizzato questa mostra di pittori proprio di Stuffione. Sono presenti quadri di Clara Paltrinieri, deceduta anni fa, un insegnante che ha studiato con Giorgio Morandi, mentre gli altri sono tutti autodidatti come Dino Setti, un falegname di 94 anni che si diletta ancora a comporre opere ad olio, acquerello, china e pastelli, e come Giuliano Pedrazzi ormai 86enne che ha privilegiato nature morte e paesaggi. La quarta artista è Diana Ghisi, che fa ceramiche a graffito". All’inaugurazione della mostra anche la sindaca Maurizia Rebecchi. "Le opere di questi artisti le abbiamo viste in altre occasioni – ha ricordato - però c’era bisogno riportarle all’attenzione di chi ama l’arte". Consegnata agli artisti dalla sindaca anche una pergamena per ringraziarli del loro impegno in favore della promozione e cultura locale. La mostra sarà fruibile per tutto il mese il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 15 alle 22 e la domenica dalle ore 10 alle 18.

Alberto Greco