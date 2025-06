Aggredita e stuprata per strada: l’aggressore riesce a fuggire

Modena, 27 giugno 2025 – Aveva appena salutato gli amici con i quali aveva trascorso qualche ora al pub, in centro a Vignola. Si era quindi diretta verso casa: mancavano poche ormai pochi metri per raggiungere il portone e mettersi ‘al sicuro’ quando, all’improvviso, è stata aggredita alle spalle e buttata a terra.

E’ successo tutto in pochi secondi: il malvivente le è saltato addosso, ha cercato di spogliarla, le ha messo le mani ovunque per poi abusare di lei. La vittima, nonostante lo choc e il dramma subito, è riuscita a colpire l’aggressore e a gridare. Le sue urla, disperate, hanno attirato l’attenzione dei clienti del locale e il malvivente, poco dopo, si è dileguato nel buio lasciandola a terra, dolorante e terrorizzata.

L’ennesima violenza sessuale ai danni di una giovane donna è avvenuta intorno alle 22.30 di mercoledì sera a Vignola, in pieno centro, non distante dalla zona delle piscine. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri: è scattata la caccia all’uomo, il responsabile, dalla descrizione dovrebbe essere un giovane nordafricano che subito si è dato alla fuga, appunto. La ragazza, una 30enne di Vignola è stata invece soccorsa dai sanitari del 118: ha riportato alcuni traumi nella caduta al suolo, violenta ma non solo: l’aggressore ha cercato di immobilizzarla, stringendola con forza e provocandole ecchimosi sul corpo, soprattutto agli arti. La vittima è stata medicata sul posto e trasportata al pronto Soccorso del Policlinico. Dopo i primi accertamenti la giovane è stata trasferita al pronto soccorso ginecologico del Policlinico: subito, infatti, è scattato il protocollo previsto nei casi di violenza sessuale e che prevede accertamenti tecnici, volti a reperire eventuali tracce dell’aggressore sessuale ma anche un sostegno psicologico per le vittime di violenza di genere.

La 30enne è stata poi dimessa dal nosocomio, ancora in stato di choc. L’uomo, una volta individuato dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Ora le indagini proseguono a 360 gradi: oltre alla descrizione fornita dalla vittima risulteranno sicuramente di fondamentale importanza i filmati delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero restituire elementi importanti ai fini dell’identificazione dell’aggressore. La ragazza, con grande forza e coraggio è riuscita anche a colpire l’aggressore nonostante si trovasse a terra: il malvivente potrebbe quindi aver riportato segni sul corpo, utili a rintracciarlo e identificarlo.

A creare sgomento anche il fatto che l’aggressione a sfondo sessuale sia avvenuta in una calda serata d’estate, a pochi passi dalle abitazioni e dal locale delle piscine, ancora ‘invaso’ di clienti a quell’ora, alcuni dei quali sono accorsi in aiuto della donna, trovata ancora a terra, sotto choc.

A questo proposito, parlando di sicurezza in città, un residente testimonia soprattutto il degrado e la sporcizia di particolari zone di Vignola: “La zona del bagno chimico di via Portello è nota a Vignola per essere spesso un punto di ritrovo di balordi. Lo testimoniano indirettamente gli ingenti quantitativi di rifiuti, soprattutto lattine e bottiglie di birra o di alcolici, che vengono gettati nell’area verde sottostante del centro nuoto. Il problema, peraltro, è da anni che sta proseguendo“.