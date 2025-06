Stuprata in strada, Vignola ha paura: “Il governo ci dia polizia e militari”

Vignola (Modena), 28 giugno 2025 – Erano sì e no le 22.30 quando ha salutato gli amici per rientrare a casa, a piedi, essendo il suo appartamento a una manciata di metri dal pub in cui stava chiacchierando. Era quasi arrivata: sul lato della strada diverse auto in sosta e dall’altro la fila di abitazioni avvolte nel silenzio della sera in un normale quartiere residenziale di Vignola, nel Modenese.

All’improvviso è sbucata un’ombra: neppure il tempo di voltarsi e capire ciò che stava accadendo che è stata buttata con violenza a terra dallo sconosciuto. L’uomo – un giovane nordafricano – l’ha schiacciata sul cemento con il proprio peso, le ha immobilizzato le braccia, causandole diversi traumi ed ecchimosi e ha abusato di lei.

Le sue grida, disperate, hanno attirato l’attenzione di qualche avventore e l’aggressore si è visto costretto a fuggire, lasciandola a terra ferita e sotto choc. È caccia all’uomo nella città delle ciliegie per individuare l’autore del gravissimo episodio che, una volta trovato, risponderà di violenza sessuale aggravata.

La vittima, una 32enne del posto, l’altra sera è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a tutte le indagini previste dal protocollo anti violenza. Sulle braccia, sul collo aveva diverse ecchimosi ma la ferita che difficilmente si rimarginerà sarà proprio quella psicologica.

Vignola stessa è sotto choc all’indomani della notizia: mentre i carabinieri indagano per individuare il violentatore, la sindaca, Emilia Muratori, nel rappresentare una forte preoccupazione per l’accaduto auspica di poter presto incontrare la vittima. “Esprimiamo anzitutto sincera vicinanza e solidarietà alla donna che ha subito questa aggressione: è del tutto inaccettabile che una giovane non possa girare sicura nella nostra città”, afferma il primo cittadino, che invoca la presenza di un maggior numero di forze dell’ordine a Vignola.

“E’ una richiesta che come Amministrazione abbiamo più volte reiterato e abbiamo rappresentato in tutte le sedi istituzionali opportune. Abbiamo chiesto che Vignola divenga sede di un Comando di compagnia dei carabinieri – tuona –. Ci è stato risposto che, in questo momento, non è possibile avere un Comando di compagnia. Se è così, allora, lo Stato ci deve garantire la presenza di un numero maggiore di militari”.

Più forte la reazione della Lega che, attraverso la consigliera comunale e commissario leghista di Vignola, Barbara Badiali, e Silvia Sardone, vice segretario, rilancia con determinazione la proposta della castrazione chimica. “Proprio di recente, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegna il Governo a istituire una commissione o un tavolo tecnico”. Non solo: “Se il colpevole dovesse risultare una persona di origine straniera, come segnalato nelle testimonianze, sarà inevitabile interrogarsi sui danni provocati da una certa gestione dell’immigrazione e sulle sue ricadute in termini di sicurezza”.

Piergiulio Giacobazzi, consigliere e coordinatore provinciale di Forza Italia, parlando di “fatto di una gravità inaudita”, nell’esprimere la massima solidarietà alla vittima della brutale aggressione afferma: “Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a reati che generano insicurezza e paura, spesso commessi da soggetti stranieri già noti alle forze dell’ordine. È arrivato il momento di adottare strumenti più incisivi, anche sul piano normativo”.

Replica dal Pd di Modena: “Dalla Lega speculazioni politiche ripugnanti nel tentativo di etnicizzare il tema. La responsabilità penale è sempre personale”.