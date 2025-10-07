Stupratore seriale . Il 20enne accusato avrebbe preso di mira anche un’altra donna

L’estate ancora non era iniziata. Il mese era quello di maggio. La vittima, ultracinquantenne, stava camminando lungo il percorso Vivi Natura di San Damaso quando lui ha provato a braccarla, con la chiara intenzione di aggredirla sessualmente. La donna, però, ha subito intuito le cattive intenzioni dello sconosciuto ed è riuscita a fuggire.

Prima del terribile stupro ai danni di una 50enne, avvenuto lo scorso 19 agosto a San Damaso, sulla pista ciclabile del percorso Vivi Natura, il 20enne italiano, originario del Marocco sottoposto a fermo dopo le indagini della squadra mobile di Modena, potrebbe aver cercato di aggredire un’altra donna, senza riuscire a portare a termine il gravissimo intento. Vi è la segnalazione di una signora che lo scorso maggio è stata vittima di un tentativo di aggressione proprio nello stesso punto in cui la 50enne è stata trascinata dietro ai cespugli, legata e stuprata. Non è possibile affermare con certezza che l’autore sia sempre il giovane studente residente a Castelfranco, oggi in carcere ma gli accertamenti della polizia sono ovviamente in corso per valutare eventuali responsabilità.

La descrizione fornita dalla donna circa il giovane che avrebbe tentato di bloccarla, quel giorno, sembra infatti avere elementi comuni all’attuale indagato, fermato per i reati di violenza sessuale, rapina e lesioni pluriaggravati. Il presunto responsabile era in sella ad una bici quel giorno e qualche altro ‘dettaglio’ potrebbe corrispondere appunto al 20enne, seppur la potenziale prima vittima non lo avesse visto in faccia. Se gli elementi troveranno conferma, ci si potrebbe trovare dinanzi ad uno stupratore seriale che, fino a pochi giorni fa, dagli amici e dall’ambiente frequentato era conosciuto come un normale studente di un istituto professionale di Bologna.

Proprio oggi si svolgerà in carcere l’udienza di convalida e l’interrogatorio di garanzia nei confronti del 20enne, alla presenza del proprio legale di fiducia, avvocato Francesca Corsi. "È un ragazzo giovane, alla prima esperienza carceraria e per questo provato dalla vicenda", aveva spiegato il legale dopo aver fatto visita al proprio assistito in carcere. A rendere possibile l’esecuzione della misura cautelare in carcere, da parte della squadra mobile, richiesta dalla procura ed emessa dal Gip era stato l’intuito incredibile dei poliziotti della mobile, così come lunghe, incessanti indagini iniziate subito dopo l’evento.

Nel corso di numerosi sopralluoghi e attività di osservazione nell’area verde di San Damaso, teatro dello stupro gli agenti avevano notato un giovane corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima. Sottoposto prima a controllo personale e perquisita poi la sua abitazione, gli agenti avevano individuato gli abiti utilizzati dallo studente il giorno della violenza. Non solo: le impronte dell’indagato sono state trovate sulla lente degli occhiali della vittima così come sul suo telefonino e lo studio delle celle telefoniche relativo al 19 agosto aveva confermato la sua presenza nell’area di San Damaso quel giorno. Il percorso era divenuto per lo studente una sorta di ‘terreno’ di caccia, in cerca di potenziali vittime da aggredire? Se così fosse la sua posizione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Oggi è possibile che il ragazzo rilasci dichiarazioni davanti al giudice.