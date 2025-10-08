Stupro di Modena, lo studente piange e confessa: "Una cosa terribile, non so perché l’ho fatto"

"Ho fatto una cosa terribile, ma non so perché, ho avuto questo impulso". Ha confessato lo studente di 20 anni sottoposto a fermo per violenza sessuale, rapina e lesioni, tutti reati pluriaggravati ai danni di una donna di 50 anni.

Ieri mattina il responsabile dello stupro choc, che è avvenuto il 19 agosto scorso sulla ciclabile del percorso Vivi Natura di San Damaso, ha risposto a lungo a tutte le domande che gli sono state poste dal giudice nel corso dell’udienza che si è svolta in carcere.

Collegati da remoto il procuratore capo Luca Masini e il giudice Barbara Malvasi che si sono riservati sulla misura da adottare nei confronti dell’indagato.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesca Corsi del foro di Reggio Emilia, ha chiesto per il proprio assistito i domiciliari a casa dei genitori, con braccialetto elettronico.

Lo studente, che frequenta un istituto professionale a Bologna e risiede con la famiglia a Castelfranco Emilia, lo ricordiamo, è stato sottoposto a fermo dopo le indagini svolte dalla squadra Mobile.

Le sue impronte, infatti, sono state trovate sia sul cellulare della vittima, sia sulla lente degli occhiali della donna che quel pomeriggio è stata trascinata a terra mentre percorreva il sentiero in bicicletta, legata e stuprata dal 20enne attualmente in carcere.

Il ragazzo ieri mattina ha ammesso i fatti tra le lacrime, sostenendo di non essere in grado di darsi una spiegazione. Avrebbe agito – a suo dire – senza sapere perché.

"Dopo che l’ho fatto stavo malissimo – ha asserito – ho pensato che al posto di quella donna avrebbe potuto esserci mia mamma o mia sorella. Ho vissuto con sollievo l’arresto. Ho fatto una cosa che non dovevo fare, in quel momento non mi riconoscevo, non ero io. Non posso essere stato io ad aver fatto una cosa così terribile", ha ripetuto.

Il 20enne – che risulta cresciuto in un contesto ‘normale’ e privo di precedenti penali alle spalle – ha detto di aver bisogno di aiuto e che il suo intento, ora, è quello di riparare al male che ha fatto. Ma la sua situazione, dopo la terribile violenza commessa, potrebbe ulteriormente aggravarsi tenendo presente che, lo scorso 20 maggio, un’altra donna è stata aggredita nella stessa area verde di San Damaso.

L’autore potrebbe essere sempre il 20enne: sull’episodio in questione le indagini sono ora in corso da parte della squadra Mobile della questura, diretta da Mario Paternoster.

Per dinamica potrebbe appunto trattarsi dello stesso autore seppur, fortunatamente, la vittima – sempre una donna di mezza età – sia in quel caso riuscita a sottrarsi all’aggressione.

Se la responsabilità del giovane fosse confermata, potrebbe trattarsi di uno stupratore seriale ma al momento gli accertamenti non sono conclusi. Quel 19 agosto, in pieno giorno, il 20enne ha agito con passamontagna e corda: ‘oggetti’ che per qualche motivo si era procurato prima di aggredire la vittima, tendendole un agguato dietro gli arbusti.

Ieri mattina sia il pm che il giudice si sono riservati, il primo sulla richiesta di misura cautelare, e il secondo sulla decisione che è attesa nei prossimi giorni.