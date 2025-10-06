"Stupro, atto disumano: offesa a tutta la società civile"

"La notizia dell’arresto di un giovane residente a Castelfranco Emilia, accusato di una violenza terribile e disumana, ci colpisce, ci addolora e amareggia profondamente". Queste le parole del sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, dopo la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno studente 20enne italiano, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate commessi ai danni della vittima, una donna di 50 anni aggredita a San Damaso lungo la ciclabile del Percorso Natura.

"Desidero innanzitutto esprimere, a nome mio personale e dell’intera comunità castelfranchese, la più sincera e sentita vicinanza alla vittima. La violenza subita – prosegue il sindaco Gargano sui social – è un atto inaccettabile, che offende non solo una persona ma l’intera società civile.

Episodi come questo ci ricordano con forza quanto sia necessario contrastare ogni forma di violenza e di cultura del possesso, quella mentalità distorta e pericolosa che porta alcuni uomini a considerare le donne come oggetti, e non come persone libere e uguali.

Come comunità dobbiamo reagire uniti, con fermezza e con educazione al rispetto. È una battaglia culturale, prima ancora che giudiziaria, che richiede impegno, consapevolezza e responsabilita di parte di tutti.

Alle donne va la nostra solidarietà. Agli uomini, un richiamo: serve cambiare sguardo, linguaggio e comportamenti, ogni giorno indipendentemente da razza, religione etc.

Un sentito ringraziamento – conclude Gargano – alla Procura della Repubblica, alla squadra mobile della Questura e a tutti coloro che grazie al loro impegno hanno contribuito all’arresto del giovane.