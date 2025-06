Stupro, caccia all’uomo. Telecamere al setaccio. E il paese è sotto choc: "Trovate quel criminale"

E’ scattata la caccia all’uomo, a Vignola, per trovare il responsabile della gravissima aggressione sessuale avvenuta intorno alle 22.30 di mercoledì sera nei pressi del centro storico. La vittima, una 32enne, è stata buttata a terra dal malvivente mentre, dopo una serata con gli amici, stava tornando a casa. Era a pochi passi dal portone del palazzo quando lo sconosciuto – un giovane di origine nord africana – le si è gettato addosso. I carabinieri, subito intervenuti sul posto insieme ai sanitari, in base ai filmati delle telecamere e alla descrizione fornita dalla vittima, sotto choc per l’accaduto stanno indagando senza sosta per assicurare alla giustizia il responsabile.

Vignola è a sua volta sotto choc: l’indignazione è nell’aria così come la paura perchè l’episodio è avvenuto in una zona residenziale e in prima serata. La sindaca della città delle ciliegie, Emilia Muratori non nasconde la preoccupazione circa l’accaduto. "Esprimiamo anzitutto sincera vicinanza e solidarietà alla ragazza vittima di questa aggressione: è del tutto inaccettabile che una giovane donna non possa girare sicura nella nostra città. Vorrei incontrarla, se se la sente, per poter parlare direttamente con lei di quanto accaduto. Auspichiamo che, grazie alle indagini che sono immediatamente partite, l’aggressore venga al più presto individuato e sia chiamato a rispondere delle proprie violente azioni" - afferma il primo cittadino, che sottolinea come sia indispensabile e non più rinviabile che venga rafforzata la presenza di forze dell’ordine a Vignola. "E’ una richiesta che come Amministrazione abbiamo più volte reiterato e abbiamo rappresentato in tutte le sedi istituzionali opportune. Abbiamo chiesto che Vignola divenga sede di un Comando di compagnia dei carabinieri e per questo abbiamo già messo a disposizione un terreno adiacente al Polo della sicurezza, ma ci è stato risposto che, in questo momento, non è possibile avere un Comando di compagnia. Se così, allora, lo Stato ci deve garantire la presenza di un numero maggiore di militari".

Barbara Badiali, consigliere comunale e commissario Lega a Vignola e Silvia Sardone, vice segretario della Lega intervengono a loro volta, rilanciando con determinazione la proposta della castrazione chimica. "Proprio di recente, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegna il Governo a istituire una commissione o un tavolo tecnico per valutare, in caso di reati di violenza sessuale, la possibilità che i condannati aderiscano a terapie come la castrazione chimica" - tuonano sottolineando come per la Lega, la sicurezza rappresenti la prima e più importante delle libertà. Angelo Pasini, consigliere comunale del gruppo Vignola per Tutti, afferma poi: "Abbiamo chiesto al Comando della polizia locale di avere maggiori dettagli del terribile episodio narrato dall’articolo del Carlino Mo, di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza e di sapere se c’erano agenti della Polizia Locale in Servizio mercoledì scorso alle ore 22 presso il nuovo Presidio di Via Posterla in Centro Storico".

A prendere posizione è anche Piergiulio Giacobazzi, consigliere e coordinatore provinciale di Forza Italia. "E’ un fatto di una gravità inaudita che colpisce tutti e che richiede da parte delle istituzioni una risposta ferma e dura. Persone del genere non hanno diritto a nessuno sconto e soprattutto ha nessuna possibilità di rimanere in Italia se stranieri. A nome mio del partito che rappresento esprimo la massima solidarietà alla vittima della brutale aggressione".

"Un episodio che lascia esterrefatti e amareggiati – dice Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia – . Per l’ennesima volta le nostre comunità sono scosse da un episodio che poteva essere evitato e getta un pesante ombra sulla gestione dell’immigrazione da parte della sinistra che governa i nostri territori. Sul sindaco Muratori pende una responsabilità enorme: quella di avere riempito la città di stranieri irregolari e solo un mese Fratelli d’Italia ha svolto un convegno proprio a Vignola sul tema immigrazione dove abbiamo anche fatto luce sui dati che parlando chiaro: negli ultimi tre anni, la componente di cittadini stranieri è aumentata di 600 unità, una vera e propria esplosione non governata dalla sinistra".